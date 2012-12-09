8 декабря в Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь г. Киева перенесен некрополь Вознесенского девичьего монастыря, обнаруженный во время археологических раскопок на территории Национального культурно-музейного комплекса "Мистецький Арсенал", сообщает официальный сайт УПЦ.

Церемонию перезахоронения 65-ти усопших возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, который совершил заупокойную литию на месте перезахоронения.

В конце богослужения Блаженнейший Владыка обратился к собравшимся со словом проповеди, где в частности сказал:

«Сегодня мы возносим наши молитвы за тружениц, которые несли церковное послушание недалеко от Лавры, в Вознесенском девичьем монастыре. Попросим, чтобы Бог - Бог живых и мертвых упокоил и вспомнил их в Своем Царстве и их молитвами прислал нам мир, здоровье и благоденствие».