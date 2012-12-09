В Киеве богослужения из храма будут транслировать через спутник
22:37, 09 декабря 2012Православие
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Телеканал «Первый Ukraine»
9 декабря секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе на столичном массиве Теремки-2.
В храме проводилась видеосъемка богослужения, организованная спутниковой версией телеканала «Первый Национальный» - «Первый Ukraine», в эфире которого можно будет посмотреть запись трансляции.
Впоследствии телеканал будет транслировать воскресные и праздничные богослужения из Спасо-Преображенського собора в прямом эфире.
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