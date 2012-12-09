В Киеве богослужения из храма будут транслировать через спутник

9 декабря секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе на столичном массиве Теремки-2.

В храме проводилась видеосъемка богослужения, организованная спутниковой версией телеканала «Первый Национальный» - «Первый Ukraine», в эфире которого можно будет посмотреть запись трансляции.

Впоследствии телеканал будет транслировать воскресные и праздничные богослужения из Спасо-Преображенського собора в прямом эфире.

"Украинская Православная Церковь"