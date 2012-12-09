Делегация РПЦ прибыла в Бейрут для участия в траурных мероприятиях

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 8 декабря 2012 года делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом, председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, прибыла в Бейрут для участия в траурных мероприятиях по случаю кончины Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV.

Из аэропорта митрополит Иларион направился в собор святителя Николая Мирликийского в бейрутском районе Ашрафия, где совершил у гроба блаженнопочившего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV заупокойную литию, за которой молились архипастыри и клирики Антиохийской Православной Церкви, члены делегации Московского Патриархата, многочисленные миряне.

По окончании литии председатель Отдела внешних церковных связей имел братское общение с Местоблюстителем Патриаршего престола Антиохийской Православной Церкви митрополитом Босра-Хауранским и Джебель-Арабским Саввой, членами Священного Синода Антиохийского Патриархата и представителями Поместных Православных Церквей, прибывшими на траурные мероприятия в Бейрут.

Сегодня утром 9 декабря делегация Русской Православной Церкви примет участие в отпевании Блаженнейшего Патриарха Игнатия.

Мospat.ru