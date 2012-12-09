Во Флоровский монастырь Киева перенесен некрополь Вознесенского монастыря

8 декабря в Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь Киева перенесен некрополь Вознесенского девичьего монастыря, обнаруженный во время археологических раскопок на территории Национального культурно-музейного комплекса "Мистецький Арсенал" (напротив Киево-Печерской лавры). ВИДЕО

Церемонию перезахоронения 65-ти усопших возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украины Владимир. На месте перезахоронения, рядом с соборным храмом Флоровского монастыря, Блаженнейший совершил Заупокойную литию.