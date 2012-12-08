Книга «Несвятые святые» стала лауреатом «Золотого витязя»

Книга «Несвятые святые» наместника Сретенского монастыря архимандрита Тихона (Шевкунова) стал одним из победителей третьего литературного форума «Золотой витязь», — сообщает Православие.Ru со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Вручение наград лауреатам состоялось вчера в Большом зале Дома кино. Организаторы конкурса присудили архимандриту Тихону «Золотого витязя» в номинации «Большая проза». Среди поэтов отмечен Николай Рачков (Санкт-Петербург) за сборник стихотворений «Другое измеренье». В номинации «Публицистика» Чеслав Кирвель (Гродно), а в номинации «Литература для детей и юношей» — Владислав Бахревский (Москва) за роман «Непобежденные». Гран-при форума достался Василию Попову из Иркутской области за сборник стихотворений «Дороги неба и земли».

Как рассказал корр. ИТАР-ТАСС основатель и бессменный руководитель форумов «Золотого витязя», которые охватывают все виды искусств, Николай Бурляев, награды присуждают «за нравственные идеалы, за возвышение души человека». «В том, что сегодня представлено в культуре, нет важного компонента любого искусства — умения слышать Господа. Люди назвали это религиозным чувством, но это лишь некая грань, некий оттенок, без которого нет искусства. Этого почти нет ни в театре, ни в кино, ни в литературе, поэтому иссыхает культура», — поделился Николай Бурляев.

Кинофорум «Золотой витязь» существует 21 год. Создавая его, Николай Бурляев не предполагал, что конкурс настолько разрастется. Теперь он собирает театралов, литераторов, художников, музыкантов и даже спортсменов из порядка 50 стран.

