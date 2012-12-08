Что писал Спаситель перстом на земле?

Фома в Украине

Это одно из мест Нового Завета, которое невозможно понять лишь из текста. В начале восьмой главы Евангелия от Иоанна говорится о том, как фарисеи и книжники привели ко Христу женщину, взятую в прелюбодеянии.



По закону таких следовало убивать, забрасывая их камнями. Зная о милосердном отношении Христа к грешникам, фарисеи хотели спровоцировать Его на нарушение закона, чтобы найти повод к обвинению уже Самого Христа. Что из этого получилось, описано в Евангелии:



...Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.



Почему же столь коварные и жестокосердные судьи внезапно стали такими совестливыми и честными? Неужели минутой раньше они не знали за собой грехов, а тут вдруг вспомнили и устыдились? Вот какой ответ на это дает святитель Николай Сербский:

«Что писал Господь на земле? Это слишком гадко и отвратительно, чтобы войти в книгу радости. То, что Господь писал нечто страшное, очевидно из внезапного поворота событий. Но если евангелист не хотел донести до нас эти слова, в народном предании мы находим подтверждение им. Из предания мы узнаем, что именно Он писал тогда перстом на земле. Он писал нечто поразительное для старейшин, обличителей грешницы. Он писал перстом их самые тайные беззакония, ибо эти ловцы грешников и судьи чужим явным грехам были весьма искусны в сокрытии грехов собственных. Но тщетно скрывать что-то от очей Того, Кто все видит и прозревает.



Мешулам — похититель церковных сокровищ, — писал Господь перстом по земле;

Ашер совершил прелюбодеяние с женой брата своего;

Шалум клятвопреступник;

Елед ударил отца;

Амарнах присвоил имение вдовы;

Мерари совершил содомский грех;

Иоиль поклонялся идолам...



И так обо всех, по порядку писал по земле перст праведного Судии. А те, о ком Он писал, склонившись, читали написанное с невыразимым ужасом».

