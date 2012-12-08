Антиохийская церковь назначила местоблюстителя патриаршего престола

Священный Синод Антиохийской православной церкви на заседании в пятницу выбрал местоблюстителя патриаршего престола, им стал митрополит Босра-Хауранский и Арабских гор Савва, он будет выполнять эти функции до избрания нового патриарха, сообщает РИА Новости.



Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV (Хазим) скончался в среду в госпитале святого великомученика Георгия в Бейруте. Его отпевание состоится в воскресенье в Бейруте, затем тело будет перевезено в столицу Сирии Дамаск и там захоронено.

Митрополит Савва будет исполнять обязанности предстоятеля до избрания патриарха, которое должно пройти через девять дней после кончины Игнатия IV. Имена кандидатов на патриарший престол по итогам заседания Синода не озвучивались.