Завтра в Флоровском монастыре перезахоронят останки

Из Вознесенского некрополя

Завтра, 8 декабря, в Флоровском монастыре Киева состоится церемония перенесения захоронений Вознесенского некрополя, обнаруженных во время археологических исследований на территории нынешнего Художественного Арсенала.

Мероприятие начнется в 11-00.

Для представителей СМИ проводится аккредитация по тел.: 44 288 5226, pressa@artarsenal.in.ua.

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