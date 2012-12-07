Завтра в Флоровском монастыре перезахоронят останки
17:07, 07 декабря 2012Православие
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Из Вознесенского некрополя
Завтра, 8 декабря, в Флоровском монастыре Киева состоится церемония перенесения захоронений Вознесенского некрополя, обнаруженных во время археологических исследований на территории нынешнего Художественного Арсенала.
Мероприятие начнется в 11-00.
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