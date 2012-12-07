УПЦ благословила бригаду военных летчиков

Председатель Синодального военного отдела благословил летчиков 299-й бригады тактической авиации воздушного командования "Юг".

Как сообщает сайт УПЦ, на аэродроме "Кульбакино" в Николаеве состоялась демонстрация высшего пилотажа летчиков 299-й бригады тактической авиации воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины.

По приглашению министра обороны Украины Дмитрия Саламатина в мероприятиях принял участие председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин.

Владыка Августин помолился за успешное совершение полетов. После завершения показательного вылета Высокопреосвященнейший владыка поздравил военных летчиков и авиационных техников с Днем Вооруженных Сил Украины, обратился к ним с поучительным словом и благословил их, вручив иконки святого равноапостольного князя Владимира.

В этот же день архиепископ Августин в составе делегации во главе с Министром обороны Украины посетил город Одессу, где принял участие в торжествах по случаю вручения смотровых ордеров на жилье военнослужащим и ветеранам ВС Украины и членам их семей.

Во время мероприятия председатель Военного отдела обратился к собравшимся с приветственным словом.



