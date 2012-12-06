Болгарский Синод решил не обсуждать вопрос о календаре

Синод Болгарской Церкви не будет обсуждать вопрос о статусе приходов, оставшихся в лоне Церкви, но живущих по старому стилю, сообщает Regions.ru cо ссылкой на портал Двери.

В последний раз вопрос о богослужебном календаре обсуждался на Церковно-народном соборе в Рыльском монастыре в 2008 году, где большинство кандидатов проголосовало против возвращения к юлианскому календарю.

Большинство поместных Православных Церквей непереходящие праздники отмечает по новому стилю (т.е. Рождество у них приходится на 25 декабря). Верность старому стилю удержали Иерусалимская, Русская и Грузинская Церкви и монастыри Афона. Пасху и связанные с нею даты все православные (за исключением Финляндской Церкви) отмечают вместе. Впрочем, у Русской Церкви есть новостильные приходы за рубежом, а в Болгарии несколько приходов и два монастыря получили у покойного патриарха Максима благословение жить по юлианскому календарю.

Переход на новый стиль в Греции, Болгарии и Сербии сопровождался расколом: часть православных сочла перемену календаря ересью, - уступкой либо католикам, либо секулярному духу. Самая известная из таких «зилотских» общин – афонский монастырь Эсфигмену.