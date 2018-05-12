Выходные в Голосеевской пустыни: записки паломницы

Несколько лет назад, будучи в Московском Покровском монастыре, я познакомилась в очереди к блаженной Матроне с одной женщиной, которая, прознав, что я из Украины, стала спрашивать о Киевской старице – матушке Алипии. Конечно, слышать о ней – я слышала, но бывать на ее могилке, к своему стыду, – не бывала, чему моя новая знакомая сильно удивилась. Потому как у нее, жительницы Подмосковья, даже книга о матушке Алипии Голосеевской была.

Разговор тот как-то забылся, да и бытовая суета поглотила. И вот недавно снова услышала о молитвеннице и старице матушке Алипии – от нашей прихожанки, которая ездила в Голосеево в годовщину смерти старицы. Придя домой, я нашла в интернете сайт Свято-Покровской Голосеевской пустыни, узнала, как добраться, где остановиться, и решила: «Ну, Господи, благослови... Поеду в эти выходные к матушке!»

…Погодку-то дал Господь тихую – из окна поезда веяло холодком зари. Вот я и в Киеве. Далее доехала на метро, как советовали на сайте, до станции метро «Голосеевская», а там, возле храма Трех Святителей, села в монастырский автобус. И тут почувствовала себя - на святой дороге. В этом автобусе мы все будто были другие, «богомольцы», как у Ивана Шмелева. И все казалось особенным: небо - как на святых картинках, пыльная дорога - не простая дорога, а Голосеевская - и люди все поминают Господа: «Береги, Господи!» - будто мы все родные.

Тут еще, глядим, мальчишка бежит за нашим автобусом и что-то машет руками. Остановились, оказалось, мальчишка этот за автобусом гнался еще с остановки – девочка одна, пассажирка наша, потеряла на остановке телефон. Ему: «Спаси Господи!», а он скромно: «Не за что, не теряйте».

Проезжаем длинный лесопарк (природа, будто мы и не в Киеве). Паломница из Винницы, с которой вместе ехали в автобусе, рассказывает, что есть две версии происхождения названия Голосеево. Согласно первой, здесь, на голой земле, был разбит парк. Согласно второй, название происходит от слова «голосить». Во времена татаро-монгольского нашествия, на этом месте голосили женщины, потерявшие свои семьи. Какая версия из них верная, неизвестно, зато известно, что территория, на которой сегодня расположена Голосеевская пустынь, в XVII в. была куплена святителем Петром Могилой.

А со временем здесь возник скит Киево-Печерской Лавры – своеобразная летняя резиденция Митрополитов Киевских. Изначально скит назвался так, как и первый храм, в честь Иоанна Нового, а потом он был переименован в Голосеевскую пустынь. Здесь были наместниками и принимали постриг многие святители – и митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), и святитель Филарет (Амфитеатров), и иеросхимонахи Парфений и Феофил, и преподобный Алексий Голосеевский.

И именно возле этой обители, тогда полностью разрушенной, в обветшалом домике поселилась матушка Алипия (Авдеева), которая вела подвижнический образ жизни. Она и предсказала, что Голосеевскую пустынь будет возрождено, и в 1993 г. на территории Голосеево стал возрождаться монастырь.

И вот – мы у Святых врат Голосеевского монастыря…

Думаю себе: «Пойду сразу селиться в гостинице, чтобы поспеть к всенощной (к 16:45), а перед тем еще и сходить помолиться в часовенку и усыпальницу матушки Алипии. Саму территорию монастыря буду изучать позднее».



Гостиница расположена справа от храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник», совсем рядом. Поскольку в гостинице 4 этажа, комнат предостаточно – и маленькие комнаты – на 2-3 человека, с отдельным душем и даже кондиционером, и большие, где может поселиться целая паломническая группа – до 20 человек (главное – при себе иметь паспорт, и, кстати, о поселении можно договориться заранее по телефону, что я и сделала: (067) 910-61-48 ).

«У нас тут, как дома, - поселяют меня в номере с такими словами. – Если ночью будет холодно, добавьте на батарее тепло, если душно – открывается окошко». Скажу честно, у меня в квартире куда холоднее, чем в монастырской гостинице (где, между прочим, по стереотипному мнению многих, должно быть студено), да и цветов комнатных здесь, словно в оранжерее.



В усыпальницу матушки Алипии выстроилась очередь, каждый подходит, кланяется и обращается к матушке со своей просьбой или благодарит за молитвенную помощь.

Многие несут цветы, снадобья, оставляют записки матушке, подолгу молятся у могилки. Думаю, вот бы и мне такую веру, а сама все на людей гляжу, свои мысли в кучку сложить не могу. Подошла и моя очередь, припала на колени, и все, о чем просить хотела у матушки Алипии, куда-то улетучилось. Одно только – о прощении стала у нее просить, за свое маловерие.



…Потихоньку люди собирались в главном храме обители. Ударили ко всенощной. Все ждут начала службы. Молюсь себе, глядя на горящие свечи, и думаю: «Вот бы какое счастье, если бы послушание дали какое в храме, хотя кто же паломнику «выходного дня» даст послушание?..» Подходит ко мне свечница и говорит тихонько: «Вы последите за свечами здесь, как будут догорать…». Начинаю светиться от радости внутри, как та свеча.

В храме тем временем все больше и больше людей становилось. А на исповедь – снова очередь. «Успеть бы только, так хочется здесь исповедаться и причаститься, а то завтра после службы сразу выезжаем – в паломничество», - говорит одна женщина мне. Спрашиваю: «А куда в паломничество-то?» - «Да мы из Полтавы через Киев в Почаев едем». Молча киваю (а в мыслях: дай Бог успеть) и, поглядывая на свечи, переминаюсь с ноги на ногу – служба-то уже как четвертый час, а тут еще и с утра на ногах.



«Благословение Господне на вас, Его благодатью и человеколюбием…». На часах почти 21.00. Ну, думается, сейчас прогуляться по монастырю, почитать правило – и скорее спать, чтоб с пяти утра проснуться. Пока прогуливалась, из колонок, что на храме висят, снова стала доноситься молитва – братия поспешно собиралась на монашеское правило. К слову, замечательно, что на храме колонки – если на праздник прихожан много, то молиться можно и на площади монастыря. Помолившись, все разбрелись по келиям и номерам.

…Ночью в монастыре необычайно тихо, а в окне гостиницы – купола золоченные да лес. Такое ощущение, будто и не в Киеве обитель вовсе, одни только огни «многоэтажек» выдают столицу. Уже отходя ко сну, подумалось: «Интересно, почему в монастырях такие службы длинные? И как их выстоять смиренно?» Ответ на этот вопрос получила сразу на следующий день. Но об этом позже…



Солнышко стало ходить по стенам. Хлопнули двери в коридоре, защелкали ключи – все на Божественную литургию уходят. Монашеское правило в Голосеево – в 5.15, Часы и ранняя Литургия - в 6.00, а поздняя Литургия – в 8.30. На первой Литургии все больше братии и паломников, а на второй – прихожан с детками. Кстати, здесь каждый ребенок знает о матушке Алипии и спешит к ней в усыпальницу.

Народу еще немного за ранней. В храме полутемно, только в узенькие оконца проскальзывают лучи солнца. Кажется мне, что там небо, а здесь – земля. По стенам раннехристианские мученики и мученики ХХ в. со строгими ликами. На клиросе вычитывают часы, молодой голос сливается с пением…

Интересно, что на раннем богослужении еще и много юношей. Кто они? Странно видеть такой «отряд» мальчишек среди прихожан. Как рассказали потом насельники монастыря, мальчишки эти – учащиеся «Православного центра прикладных искусств имени преподобного Иоанна Дамаскина», который уже третий год действует в Голосеевской пустыни. И в этом году будет первый выпуск: ни много, ни мало – 80 человек.



Принимают в православное училище по окончанию 9 классов по таким специальностям: столяр, верстальщик деревообрабатывающих станков, художник-иконописец, повар-кондитер и закройщик. Обучение – только бесплатное, причем ребята здесь и живут, и питаются, и профессией овладевают. За пределы монастыря ребят выпускают только по благословению директора и с разрешения родителей.

Начинается день у ребят с зарядки, потому как, по словам наместника Голоссеевского монастыря архимандрита Исаакия (Андроника), парень в таком возрасте должен уделять внимание и здоровью духа, и здоровью в теле. После зарядки все идут на молитву, а потом, в первой половине, проходят занятия по специальности, а во второй половине дне – читаются предметы школьной программе и одна духовная дисциплина.

Учатся здесь одни мальчики, потому как монастырь – мужской, а преподают – квалифицированные специалисты, педагоги, среди которых даже учитель музыки и физкультуры.

Кстати, для ребят еще и строится огромный «учебно-развлекательный» комплекс - на первом этаже там будет большой спортзал, на втором – библиотека и кинозал, а на третьем – актовый зал, где будут проходить конференции, родительские собрания, концерты и разные конкурсы.



Есть еще при Свято-Покровском монастыре и традиционная Воскресная школа - помимо курса Закона Божьего, с детьми проводятся творческие занятия и развивающие игры. Занятия проходят каждое воскресенье после службы, в 11.00. а пока дети занимаются в Воскресной школе, родители в это время могут пойти на Воскресные беседы с духовенством монастыря, которые тоже проходят по в такое же время.

А еще каждое воскресенье в 11.00 совершается панихида в часовне на месте подвигов матушки Алипии (именно на том месте и был домик монахини Алипии, где она подвизалась последние годы своей жизни).



…После панихиды познакомилась я с паломницами из дальнего винницкого села, которые, чтобы попасть к матушке Алипии, добирались всю ночь, причем половину ночи провели на железнодорожном вокзале, дожидаясь первого транспорта в Голосеево. Оказалось, такой путь они проделывают каждый месяц (!).

Пока мы общались после молитвы, подошел к нам божий старичок и стал рассказывать, какие язвы у него на ногах были, прямо черви до кости проточили. «А я летом пришел к матушке Алипии, да другой, да третий раз пришел, помазал маслицем от матушки ноги свои с молитвой – и все-то затянуло. Одни рубцы только остались. И вы с молитвой обращайтесь, с верой! Така она, матушка Алипия – чудо-расчудо творит», - говорит он нам. Все мы радостно крестимся…

Ну, чайку бы теперь горячего, после воскресной службы-то. «Выйдите за Святые ворота, да сразу налево поверните, там, на дверях увидите «Чайная». Проходите первый этаж – магазин, а поднимитесь на второй – там и потрапезничаете. А если потрапезничать бесплатно, то пройдите к часовенке матушки Алипии, там увидите трапезную», - показывает дорогу послушница.



Идем в «Чайную», а в голове прибаутка из Ивана Шмелева: «Господа помоо-лим, чайком грешки промоо-ем!». И отрадно как-то и весело на душе. А в «Чайной», оказалось, не одним чаем да кофием потчуют, тут тебе и борщ, и рагу овощное, и картошечка с грибами в горшочке, и карась жареный, и перец фаршированный, и коврижки с изюмом. А порции такие – явно не паломнические, а «монашеские». Потому как паломник что? Все дни в молитвах только проводит. А монах – не только в молитве, а и в трудах - на стройке, по хозяйству, на кухне, в школах.

Мы пьем чай долго. А Надежда Ивановна (наша новая знакомая) давно напилась и читает нам житие матушки Алипии нараспев, как в храме. И рассказывает, что это сейчас территория Голосеевского монастыря такая благоустроенная, а всего несколько лет назад, чтобы попасть в обитель, нужно было идти через лес, тропками-дорожками. Были здесь сплошные руины, и один только храм отстроенный, как гриб на поляне, а теперь, спустя 19 лет, жизнь в монастыре прямо кипит.

К слову, все блюда в монастырской трапезной, которая открыта с 8.00 до 20.00, приготовлены из монастырских продуктов. Есть у Покровской Голосеевской пустыни и собственное подсобное хозяйство – в селе Гоголев, на Киевщине. Там и пасека, и виноградники, и поля, где выращиваются овощи, и «скотный двор», где птица – кури, гуси, утки и даже страусы – и крупнорогатый скот – коровы и… буйволы. Настоящие буйволы, которые, между прочим, в Украине занесены в «Красную книгу». А в монастыре эту «исчезающую популяцию» разводят (для молока, творога и сыра) и шутят, что в Голосеево – 60% всех буйволов Украины. Так что подсобное хозяйство в Голосеевском монастыре – диковинное.

И как рассказали прихожане, в монастырском магазине, если не пост, можно купить и Голосеевское молоко, и творог, и яйца, и овощи. Все продукты, как говорится, без ГМО – из монастырского подсобного хозяйства, выращенные с молитвой.

…Попотчевав, заходим в монастырскую лавку, купить что из «святостей». Все покупают крестики, образочки святых, духовные книги, маслица благовонные и маленькие портреты и сухарики матушки Алипии. Покупаю и я портретик матушки и книгу о ее житии и подвиге. Пахнет священно ладаном и красками, и новенькими книгами, и просфорами.

…Так и приблизился воскресный вечер. Жаль, но пора собираться домой. В гостинице можно найти расписание монастырских автобусов:

Зайдя напоследок в усыпальницу матушки Алипии, поспешила к вратам обители. А возле дома наместника стоят мои знакомые паломницы и поют:

Благослови, душе моя, Господа,

Господи Боже мой, возвеличился еси зело…

Поют и ждут наместника, выходит архимандрит Исаакий, благодарим его за богослужения монастырские и спешим под благословение.

«Почему в монастыре службы длинные, и как смиренно в молитве их совершать? – отвечает вопросом на наш вопрос отец-наместник. – А когда мы садимся за стол, не встаем из-за стола, пока не наедимся досыта? Тогда почему телесную пищу употребляем столько, сколько нужно организму, а духовную – скудновато? Потому и надо учиться, не напитавшись досыта, не уходить со службы.

А почему мы так с вами почитаем матушку Алипию? Потому, что матушка для нас образец современного человека, который жил не двести, сто лет назад, а среди нас. Мы видим, что она жила в этих же условиях, что и мы, не среди другого народа, не на другой территории, а здесь, рядом с нами, показывая нам, что можно и в тяжелые годы сослужить Богу, быть верным Христу. От того, что она близка нам и понятна по менталитету, по духу, мы ее и любим так. И поэтому главное – трудиться над собой»…

Вышли из монастыря мы молча, все крестимся и раздумываем – каждый о своем. Каждый возвращается к себе домой, на работу. И так не хочется уезжать – понимаешь, что здесь, в Голосеевском монастыре, так все ладно устроено – молитва, труд – и душа будто открывается Богу. Вышел за ворота – и вмиг стало страшно снова столкнуться с суетой и поддаться ей, будто в прятки… Вместе с тем радостно, что наконец я таки побывала у матушки Алипии.

Ольга Пепа - для "УНИАН-Религии"

