В убранство Успенского собора Киево-Печерской Лавры внесут изменения

5 декабря состоялось совещание наместника Киево-Печерской Лавры и директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, которые обсудили выполнение декоративных работ по восстановлению внутреннего убранства главного храма Лавры – Успенского собора, а также проведенную реконструкцию внешнего вида Трапезного храма и будущих работ в его внутренней части.

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел рассказал о положении дел и работах, которые проводятся на данном этапе.

«При восстановлении внутреннего убранства Успенского собора, к сожалению, возникли некоторые трудности, - сказал, в частности, владыка. - В первую очередь, это ошибки, допущенные подрядчиками при реализации проекта. Сейчас придется изменять каменные карнизы. Также возникли проблемы с росписью стен храма, которая не отвечает каноническим требованиям. Есть еще ряд других вопросов, но мы не унываем и, с Божией помощью, будем стараться исправить те ошибки, которые были допущены», - сказал наместник Лавры.

О решениях, принятых в ходе совещания руководством монастыря и музея, рассказал также Генеральный директор историко-культурного заповедника Любомир Михайлина: «В первую очередь, мы обсудили некоторые решения по интерьеру. Будут внесены изменения в роспись, чтобы привести ее в соответствие с церковными канонами. Сегодня соответствующие исполнители получили распоряжения, и уже началась работа. Есть вопросы по вентиляции и кровле, и все они будут планомерно решаться. Мы осмотрели сегодняшнее состояние Успенского собора и храма в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских, где также будут проводиться внутренние работы. Через некоторое время мы снова соберемся и будем смотреть, как выполняется запланированное. Хочу отметить, что восстановление собора сейчас находится на заключительном этапе. Будем стараться как можно быстрее завершить роспись и обустройство храма. Думаю, что следующий год станет завершающим в воссоздании Успенской церкви».

Историческая справка. «Приду же и сама видети церкве и в ней хощу жити», – такими словами почти тысячу лет назад в Константинополе к византийским зодчим обратилась Царица Небесная и повелела мастерам отправиться в далекий Киев к преподобным Антонию и Феодосию в Печерскую обитель для строительства храма в честь Ее Успения. Выбор места для строительства, закладка храма и его роспись сопровождалась чудесными событиями, свидетельство о которых сохранил для нас Киево-Печерский Патерик.

Много испытаний претерпел главный храм Печерского монастыря и первый каменный собор Киевской Руси. Это и набеги монголо-татар в 1240 году, крымских татар в 1482 году, и пожар в монастыре 1718 года. Однако самым страшным оказался 1941 год, когда святыня была взорвана. Но Милостивый Господь не оставляет своих верных чад без утешения. Уже в 1988 году на развалинах собора состоялась первая Божественная литургия, приуроченная к 1000-летию крещения Руси.

В 1998 году состоялась закладка капсулы с грамотой в фундамент восстанавливаемого собора, а 24 августа 2000 года состоялось торжественное освящение Успенского собора, отстроенного заново в барочных формах XVIII столетия.

Православие в Украине