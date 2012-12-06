Издан сборник произведений Сковороды с предисловием Митрополита Владимира

В Институте философии имени Григория Саввича Сковороды Национальной Академии Наук Украины состоялось торжественное заседание Ученого совета под председательством академика НАН Украины Мирослава Поповича, посвященное 290-летию со дня рождения выдающегося украинского философа.

На заседании состоялась презентация полного собрания сочинений Григория Сковороды в двух томах (перевод на русский язык). Издание содержит предисловие Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

От Украинской Православной Церкви в торжествах и презентации принял участие председатель Синодального информационно-просветительского отдела прот. Георгий Коваленко.

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