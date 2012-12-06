УПЦ КП удивляет постановка вопроса о биометрических паспортах

Митрополита Львовского и Сокальского УПЦ КП Димитрия (Рудюка) «несколько удивляет постановка вопроса о биометрических паспортах в украинском обществе», ведь, по его словам, не во всех странах Западной Европы существуют такие документы.

«Я думаю, что здесь заложен какой-то чисто меркантильный интерес, кто-то захотел именно с помощью биометрических паспортов посчитать население Украины, ведь речь идет о том, что уже с рождения ребенка ему будет вручен этот биометрический паспорт». Так прокомментировал желание Верховной Рады ввести в Украине новые биометрические паспорта митрополит Львовский и Сокальский УПЦ КП, Владыка Димитрий.

Он отметил, что свобода человеку дарована Богом и когда на нее покушаются - это недопустимо: «Биометрический паспорт способен полностью установить контроль над человеком. Я не исключаю, что впоследствии кто-то захочет этим биометрическим паспортом отменить существование денег как таковых. Без этого человек не сможет приобрести себе продуктов, а людей предупреждают о продовольственном кризисе».

«Возможно те, кто продвигают этот закон, думают о благих намерениях, но никто не знает, во что это может превратиться, поэтому Церковь предостерегает от таких вещей, особенно верующих людей, которые очень дорожат даром свободы, который дал на сам Иисус Христос. Наш Синод обращался к Президенту Украины и было наложено вето, то видно, что есть определенное лобби, которое руководствуется своим собственным меркантильным интересом, эти люди не думают ни о духовности, ни о Церкви», - считает митрополит.

РИСУ