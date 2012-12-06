Отпевание Патриарха Игнатия состоится в ближайшее воскресенье

04:16, 06 декабря 2012
Православие
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   Отпевание Патриарха Антиохитйского Игнатия IV, скончавшегося вчера, состоится в ближайшее воскресенье в Бейруте.

   По информации сайта The Orthodox Church, чин погребения Антиохийского Патриарха, умершего в ливанской столице на 91-м году жизни, будет совершен в полдень 9 декабря в храме св. Николая в бейрутском районе Ашрафия.

   Местоблюститель Антиохийского Патриаршего престола будет избран сегодня, 6 декабря.

Благовест-инфо

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