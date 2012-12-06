С солдатами поговорили о любви и жизни

Православие в Украине

Творческий диалог «Фамильные встречи» состоялся в Главном военно-медицинском клиническом центре Минобороны Украины накануне праздника святого благоверного князя Александра Невского и Дня Вооруженных сил.

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К этому привыкнуть сложно. Когда человеку, и не думающему о Боге, просто и доступно говорят о Божественном замысле его существования, причем, в самых прикладных аспектах его жизни – какие разные и сложные чувства отражаются на его лице!

Как странно и как-то даже неловко видеть эту смену реакций, зачастую неожиданных и для самого слушателя. А когда таких людей собирается несколько десятков сразу, кажется, что воздух сгущается. Невероятно, но движения мыслей становятся ощутимыми в пространстве, а эмоции создают колебания вполне физического характера.

Силами одного православного издания

Центр Киева. Главный военно-медицинский клинический центр Министерства обороны Украины. Вечер. В зрительном зале клуба сейчас состоится творческий диалог «Фамильные встречи», который, по благословению епископа Обуховского Ионы (Черепанова), организовывает для пациентов госпиталя православный семейный журнал «Фамилия».

Мероприятие приурочено к двум праздникам – дню Вооруженных сил Украины и дню памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Главный военный госпиталь – старейшее медицинское учреждение нашей страны. Его основание датируется 1755 годом. А зрительный зал – бывшая надвратная церковь на честь Покрова Божией Матери. По преданию, в этой церкви венчалась когда-то сестра императора Николая II Ольга Николаевна, и царь-страстотерпец присутствовал при таинстве.

Сейчас госпитальный храм обустроен в отдельном здании, а здесь создана обстановка торжественного светского официоза. Но человеку церковному сразу понятно, что за нынешней сценой изначально был алтарь, и что акустика зала совершенно храмовая. И сегодня здесь вновь будет проповедано Слово Божие – опосредованно, силами одного православного издания.

Предложили поговорить о любви

На «Фамильные встречи» пришли солдатики, совсем еще мальчики – больничные халаты, бритые головы, худые шеи, в глазах почти детская настороженность: зачем позвали, чего хотят? Поглядывают издалека на разложенные на сцене журналы – агитировать, наверное, будут. А раз на плакате надпись «смысл семьи – научиться любить», но, наверное, жениться будут уговаривать. Или что-то в этом духе. Смешно.

Ведущая со сцены предложила поговорить о любви. Ну, о какой любви может говорить эта тетя! Зато показали фильм, где и молодые и не очень рассказывают о том, что для них семья – там слово «любовь» чуть ли не в каждой фразе. И ребята, буквально на глазах, стали включаться в тему. Слегка нарочитый скепсис исподволь сменялся сопричастностью – потеплели лица, оживились взгляды…

«Бог нас создал не для этого…»

А потом вышел к трибуне батюшка, молодой и тоже, будто бы, ироничный и заявил: «О семье нечего говорить – ее нужно делать». Все – зал признал его своим.

И без преувеличения можно утверждать, что получасовой диалог с солдатами о. Григория Крыжановского, клирика Свято-Троицкого Ионинского монастыря, имел потрясающий успех. Ребята действительно были потрясены удивительно простыми и очевидными истинами, о которых, по-видимому, до сего момента слышать им не довелось. Честно заданные вопросы и совместный поиск ответов на них – процесс увлекающий.

«Зачем мы нужны Богу? Зачем он нас создал? В чем смысл жизни человека?

Человек живет ради счастья, а с чем он ассоциирует это счастье – дело каждого. Это обусловлено обстоятельствами вашей жизни, книжками, которые вы читали, социумом, который вас окружал, людьми, которым вы поверили… Деньги, власть, любовь… Благополучие в семье? Я чуть не расплакался. Семья – это цель жизни? Это не так. Бог нас создал не для этого…»

«И вы будете от этого счастливы»

И рассказал батюшка так понятно и доступно о том, что счастье есть соответствие человека замыслу Творца, и о том, что надо исполнить замысел о себе в этом счастье. И о том, как нужно это чувствовать и совесть свою воспитывать. И о том, что образец жизни для каждого христианина – Господь Иисус Христос. И о том, что смысл жизни христианина – богопознание и богообщение.

«Вот это первая семья – ты и Бог. Твой Бог и твоя вера. И если вы создадите такую семью с Богом, он даст вам все, абсолютно все, но то, что соответствует Его замыслу. И вы будете от этого счастливы».

Взаимопониманию с аудиторией во многом помогало то, что о. Григорий рассказывал и о своей жизни, о своем пути и поиске так, что каждый из ребят мог это примерить на себя, увидеть родство чувств, мыслей и желаний. А выводы складывались уже, будто бы, сами собой и становились общим достоянием.

«Верующий человек лишь тот, кто встретил Бога, кто пережил его присутствие, кто познал тайну общения с Ним. Кто помолился, и по молитве его сбылось, кто видел чудо. Кто видел ангела или почувствовал его. Или хотя бы тот, кто заглянул в глаза святому человеку. С этого момента человек начинает доверять Богу свою жизнь. И вот в этом трезвом состоянии души вы сможете себе выбрать настоящую стоящую жену, и она будет вам второй, единственной во всем мире половиной».

Взять ответственность на себя

А поскольку темой творческого диалога «Фамильные встречи» в главном военном госпитале был выбран тезис «Семья – мужество ответственности», то неизбежно оказался затронутым вопрос, почему же так много одиноких людей – и совсем молодых, и достаточно зрелых. Почему люди стали избегать этой ответственности создания семьи?

Иллюзию безопасности, которую дает урбанистический образ жизни, назвал основной причиной безответственности психолог и руководитель информационно-просветительского центра «Здраво» Егор Прыгунов:

«Человек не может жить в одиночестве. Но он заменяет настоящую близость эрзацами – Интернетом и т.п. Люди не хотят жить своей, настоящей, жизнью. А личность проявляется тогда, когда она может взять ответственность на себя и держать ответ – в словах и поступках. И как раз здесь, в армии, вы учитесь держать ответ. Не теряйте это качество, а, наоборот, увеличивайте его. И тогда в своей семье вы сможете взять ответственность на себя. Взаимоотношения, которые строятся на ответственности – это чистые и искренние отношения».

На каждом из нас жизнь не заканчивается

– Искренние доверительные отношения с читателями – это и есть формат общения с читателями журнала «Фамилия», – сказала в заключение творческого диалога главный редактор издания Наталья Горошкова. – «Фамильные встречи» – это общение, вынесенное за рамки страниц журнала: уникальная возможность задать вопросы и услышать честные ответы на них.

А ответственностью Наталья Горошкова назвала понимание, что на каждом из нас жизнь не заканчивается. И мы отвечаем за всех тех, кто получит плоды наших действий.

Солдаты, участники творческого диалога «Фамильные встречи», получили в подарок журналы «Фамилия» и «Отрок.ua», причем многие ребята просили главного редактора подписать их адресно – себе и в подарок дорогим людям.

А главному военно-медицинскому клиническому центру Министерства обороны Украины журнал «Фамилия» подарил икону святого благоверного князя Александра Невского. Накануне праздника и на добрую память.

Марина Богданова

Фоторепортаж Богдана Придатко