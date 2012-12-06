О святом Александре Невском

Святой благоверный князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском. Отец его, Ярослав Всеволодович (+ 1246), был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо (+ 1212). Мать святого Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава. Старшим сыном был святой благоверный князь Феодор (+ 1233), преставившийся ко Господу в возрасте 15 лет. Святой Александр был их вторым сыном.

Происхождение Александра Невского (генеологическое дерево)

Предком Александра по материнской и отцовской линии был славный воин и мудрый правитель Владимир Мономах. Его сын Юрий по прозвищу Долгорукий прославился не только военной доблестью, но и жестокостью. С 1176 по 1212 г. Владимирским князем был младший сын Юрия Долгорукова Всеволод. Всеволод получил прозвище Большое Гнездо так как у него было много сыновей. После его смерти сыновья разделили княжество на части и вели лютые усобицы. Одним из них стал Ярослав князь Переславль - Залесский отец Александра Невского.

Первые годы юного княжича прошли в Переславле, где княжил отец. Когда Александру исполнилось 5 лет князь Ярослав учинил сыну "княжеский постриг", после которого его начал обучать ратному делу опытный воевода, боярин Фёдор Данилович.

Александр изучал правила этикета, письмо и чтение, историю великих предков. В Новгороде при отце он проходил обучение внутренней и внешней дипломатии, постигал искусство подчинять бояр и повeлeвать толпой, переменчивой и грозной. Этому он учился присутствуя на вече, иногда на совете, слушая беседы отца. Но особое место в обучении и воспитании княжича отводилось ратному делу. Александр учился владеть конем, защитным и наступательным оружием, быть и турнирным рыцарем и знать строй пеший и конный, тактику полевой битвы и осады крепости.

Все чаще молодой княжич выезжал вместе с дружиной отца в дальние и ближние города, на охоту, принимал участие в сборах княжеской дани, а главное, в ратных сражениях. При тогдашнем воспитании сильные характеры складывались в княжеской среде очень рано. Политическая ситуация раннего средневековья, предполагала частые военные действия и бурные внутренние интриги. Это, в свою очередь было хорошим “наглядным пособием” для формирующегося полководца. Пример предков обязывал быть героем.

В 14 лет в 1234г. состоялся первый поход Александра (под отцовским стягом) на ливонских немцев (битва на р. Эмайыги (в нынешней Эстонии)).

В 1227 году князь Ярослав, по просьбе новгородцев, был послан братом, великим князем Владимирским Юрием, княжить в Новгород Великий. Он взял с собой сыновей, святых Феодора и Александра.

Дочь святого Михаила Черниговского (+ 1246; память 20 сентября), Феодулия, обручилась со святым Феодором, старшим братом святого Александра. Но после смерти жениха в 1233 году юная княжна ушла в монастырь и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Евфросиния Суздальская (+ 1250).

В 1236 Ярослав уехал княжить в Киев и Александр,которому исполнилось уже 16 лет, стал самостоятельно править в Новгороде. Новгородцы гордились своим князем. Он выступал защитником сирот, вдовиц, был помощником голодающих. Князь смолоду чтил священство и монашество, т.е. был князем от Бога и послушным Богу. В первые годы своего княжения ему пришлось заниматься укреплением Новгорода, поскольку с востока грозили монголы-татары. На реке Шелони Александр построил несколько крепостей.

В 1239 году святой Александр вступил в брак, взяв в жены дочь Полоцкого князя Брячислава.

Некоторые историки говорят, что княгиня в святом Крещении была тезоименита своему святому супругу и носила имя Александра. Отец, Ярослав, благословил их при венчании святой чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери (в Крещении отца звали Феодор). Эта икона постоянно была потом при святом Александре, как его моленный образ, а затем в память о нем была взята из Городецкого монастыря, где он скончался, его братом, Василием Ярославичем Костромским (+ 1276), и перенесена в Кострому.

Историческая обстановка к моменту начала княжения Александра Невского



Княжение Александра Невского (1236-1263 гг.) совпало с одним из самых тяжелых и трагических периодов русской истории: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища "крестоносцев" (шведы и немецкие рыцари Ливонского ордена). Ужас такого положения выражался в том, что с одной стороны над русскими землями нависла угроза нашествия степных кочевников - монгол, что непременно вело к порабощению, в лучшем случае, и к уничтожению в худшем. С другой, балтийской стороны наилучший вариант сулил русскому народу отказ от христианской веры и преклонение колен перед знаменами западного католицизма.

Кроме того, XII - XIII век - период феодальной раздробленности. Русь была ослаблена захлестнувшими её междуусобными войнами. Каждое княжество пыталось существовать на свой манер. Брат шел на брата. В ход пускалось все: убийство, вступление в родственные связи с авторитетными чужеземными родами, кровосмешение, интриги, заигрывание и одновременная жестокость с горожанами. Исторические условия того периода, в которые были поставлены князья, толкали их на те или иные действия.

Благоверный князь Александр Невский стал центральной фигурой новой, возрождавшейся из развалин мелкокняжеских уделов Руси, и именно к нему были обращены взоры как к защитнику и объединителю земель перед лицом золотоордынской угрозы.

Невская битва (1240г.)



Всеобщую славу молодому князю принесла победа, одержанная им на берегу Невы, у Ладожского озера 15 июля 1240 над шведами, которыми, по легенде, командовал будущий правитель Швеции ярл Биргер.

Александр лично участвовал в битве. Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским. Само сражение историки назвали Невская битва.

Воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом русских городов, смятением и горем народа, гибелью его лучших сынов и вождей, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества.

Святой Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии, Премудрости Божией. Выйдя из храма, святой Александр укрепил дружину исполненными веры словами: "Не в силе Бог, а в правде. Иные - с оружием, иные - на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем! Они поколебались и пали, мы же восстали и тверды были".

С небольшой дружиной, уповая на Святую Троицу, князь поспешил на врагов, - ждать подмоги от отца, не знавшего еще о нападении неприятелей, не было времени. Новгород был предоставлен самому себе. Разгромленная татарами Русь не могла оказать ему никакой поддержки.

Александр располагал только своей небольшой дружиной и отрядом воинов-новгородцев. Heдостаток сил нужно было возместить внезапным нападением на шведский лагерь.



Шведы, утомившись морским переходом, устроили себе отдых. Простые воины отдыхали на судах. Начальникам и рыцарям слуги поставили шатры на берегу. Утром 15 июля 1240 года атаковал шведов. Шведы, находившиеся на кораблях, не могли прийти на помощь тем, кто был на берегу. Неприятель оказался разъединенным на две части. Дружина во главе с самим Александром нанесла по шведам главный удар. Навязался жестокий бой.



Немногочисленное русское воинство в пух и прах разгромило значительно превосходящие силы противника. Ни численное превосходство, ни воинское мастерство, ни магические заклинания шведских епископов не смогли спасти врага от полного разгрома. Предводителю нашествия Ярлу Биргеру копьем своим Александр нанес тяжелый удар по лицу.

Победа в глазах современников поставила его на пьедестал великой славы. Впечатление от победы было тем сильнее, что она случилась в тяжелую годину невзгод в остальной Руси. В глазах народа на Александре и Новгородской земле проявлялась особая благодать Божия.

Тем не менее новгородцы, всегда ревнивые к своим вольностям, в том же году успели рассориться с Александром, и он удалился к отцу, который дал ему Переславль-Залесский.

Новгород особенно выделялся из русских городов того времени и занимал одну из доминирующих позиций. Он был независим от Киевской Руси. Карта Русских княжеств в начале XIIIв. Ещё в 1136 году в Новгородской земле установилось республиканское правление. По форме правления это была феодальная демократическая республика с элементами олигархии. Высший класс составляли бояре, владевшие землями и капиталом и ссужавшие деньгами купцов. Институтом государственного управления было Вече, которое призывало и утверждало новгородских князей из близлежащих княжеств (как правило, из Владимиро-Суздальского княжества). Фигура князя в Новгороде не была столь авторитетной, он должен был присягнуть на верность новгородской республике. Функциями князя были гражданский суд и оборона, во время войны он также был главным военачальником. Жители города имели право принять или не принять князя. Мнение горожан оказывало влияние на те или иные политические решения. Естественно, что оценка значимости этих решений для государства не всегда была адекватна. Их взгляд исходил из проблем нынешнего, повседневного бытия, как бы со своей “житейской колокольни”. Существовала и опасность бунта. Нередкими были конфликты между боярами и простым людом. Особенное обострение противоречий наблюдалось в экономически нестабильные и политически тревожные моменты. Причиной мог стать неурожай или опасность военной интервенции со стороны чужеземцев. Отец Александра Невского Ярослав всю жизнь то ссорился с новгородцами, то опять ладил с ними. Несколько раз новгородцы прогоняли его за крутой нрав и насилие, и несколько раз приглашали снова, как бы не в состоянии обойтись без него. Понравиться новгородцам значило поднять свой авторитет у всего русского народа.

Ледовое побоище на Чудском озере (1242г.)



В 1240 году, пока Александр дрался со шведами, немецкие крестоносцы начали завоевание Псковской области, а в следующем 1241 году немцы взяли сам Псков. В 1242 году, ободренный успехами, Ливонский орден, собрав немецких крестоносцев Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, заручившись поддержкой папской курии и давних соперников новгородцев псковичей, вторгся в пределы новгородских земель.

Новгородцы обратились сначала к Ярославу, а потом просили Александра защитить их. Так как опасность угрожала не только Новгороду, но всей русской земле, Александр, забыв на время о прошлых обидах, немедленно отправился очищать новгородские земли от немецких захватчиков.

В 1241 г. Александр явился в Новгород и очистил его область от врагов, а в следующем году вместе с братом Андреем двинулся на помощь Пскову, где сидели немецкие наместники.

Александр освободил Псков и отсюда, не теряя времени, двинулся к границе Ливонского ордена, проходившей по Чудскому озеру.



Обе стороны стали готовиться к решающему сражению. Оно произошло на льду Чудского озера, у Вороньего камня 5 апреля 1242 и вошло в историю как Ледовое побоище. Немецкие рыцари были разгромлены. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также передавали часть Латгалии.

Говорят, что тогда-то Александр произнес слова, ставшие на Русской земле пророческими: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!"

После Шведов и Немцев Александр обратил оружие на Литовцев и целым рядом побед (в 1242 и 1245 г.) показал им, что нельзя безнаказанно делать набеги на русские земли. По сказанию летописцев, Александр Невский нагнал на ливонцев такой страх, что они стали "блюстися имени его". Так, в 1256 году Шведы попытались было снова отнять у Новгорода Финское прибрежье и вместе с подвластною Емью стали строить крепость на р. Нарове; но при одном слухе о приближении Александра с Суздальскими и Новгородскими полками, удалились. Чтобы устрашить Шведов, Александр совершил поход в Шведские владения, в страну Еми (нынешнюю Финляндию), подвергнув ее опустошению.



Приблизительно в это время, в 1251г. римский папа Иннокентий IV направил к Александру Невскому посольство с предложением принять католичество, якобы в обмен на свою помощь в совместной борьбе против монголов. Это предложение было отвергнуто Александром в самой категоричной форме.

Борьба с ливонцами и со шведами была, по сути дела, борьбой православного Востока с католическим Западом. В условиях страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, Александр Невский сумел найти силы для противостояния западным завоевателям, снискав славу великого русского полководца.

Успешные военные действия Александра Невского надолго обеспечили безопасность западных границ Руси, но на востоке русским князьям пришлось склонить голову перед гораздо более сильным врагом - монголо-татарами.

Отношения с Золотой Ордой

Золотая Орда — средневековое государство в Евразии, образовавшееся в результате разделения империи Чингисхана между его сыновьями. Основано в 1243 году ханом Батыем. Территориально Золотая Орда занимала большую часть лесо-степной зоны Западной Сибири, равнинную часть Прикаспийской и Туранской низменностей, Крым, а так же восточноевропейские степи до Дуная. Сердцевину государства составил Кыпчакская степь. Русские земли не входили в Золотую орду, а попали в вассальную зависимость - население платило дань и подчинялось распоряжениям ханов. Столицей Золотой Орды был город Сарай, или Сарай-Бату, основанный неподалеку от нынешней Астрахани.

В период с 1224 года по 1266 год Золотая Орда находилась в составе Монгольской империи. Ставка хана Многочисленные набеги монголо-татар на русские земли в 1227-1241 гг. не повлекли за собой немедленного установления чужеземного господства. Монголо-татарское иго, длившееся до 1480 г., началось только с 1242г. (с тех пор как русские князья стали платить дань). В 1266 году при хане Менгу-Тимуре обрела полную самостоятельность, сохранив только формальную зависимость от имперского центра. В XIII веке государственной религией было язычество и для части населения православие. С 1312 года господствующей и единственной религией стал ислам.

К середине XV века Золотая Орда распалась на несколько самостоятельных ханств; её центральная часть, номинально продолжавшая считаться верховной — Большая Орда, прекратила существование в начале XVI века.

В 1243 хан Батый (внук Чингизхана), правитель западной части монгольской державы — Золотой Орды, вручил ярлык великого князя владимирского на управление покоренными русскими землями отцу Александра — Ярославу Всеволодовичу. Великий хан монголов Гуюк призвал великого князя в свою столицу Каракорум, где 30 сентября 1246 Ярослав неожиданно скончался (по общепринятой версии, он был отравлен). Тогда, в 1247 году, по требованию Батыя, в столицу Золотой Орды г.Сарай-Бату были вызваны его сыновья — Александр и Андрей. Батый отправил их на поклонение к великому хану Гаюку в Монголию (г.Коракорум). Пока Ярославичи добирались до Монголии, сам хан Гуюк умер, и новая хозяйка Каракорума ханша Огуль-Гамиш решила назначить Великим князем Владимирским Андрея (Владимир в то время был крупнейшим политическим центром всех руссих земель). Следует отметить, что к верховной власти Андрей пришёл не по старшинству, минуя нескольких претендентов, которым великокняжеский престол принадлежал по праву. Александр же получал в управление опустошенную в результате набегов южную Русь (Киев) и Новгород. Киев после татарского разорения потерял всякое значение; поэтому Александр поселился в Новгороде.

Александр Невский отчетливо понимал, что сохранить в неприкосновенности северо-западные границы Руси, а также держать открытым выход в Балтийское море можно лишь при условии мирных отношений с Золотой Ордой - воевать против двух могучих врагов у Руси тогда не было сил. Вторая половина жизни знаменитого полководца была славна не военными победами, а дипломатическими, не менее нужными, чем военные.

При тогдашней малочисленности и разрозненности русского населения в восточных землях нельзя было и думать об освобождении из-под власти татар. Разоренным и погрязшим в нищете и феодальной раздробленности русским князьям было практически невозможно собрать какое-нибудь войско, чтобы оказать достойное сопротивление татаро-монголам. В этих условиях Александр решил ладить с татарами во что бы то ни стало. Это было тем легче, что монголы, безжалостно истреблявшие всех, кто им сопротивлялся, были довольно великодушны и снисходительны к покорным народам и их религиозным верованиям.

Не все русские князья разделяли взгляды святого Александра Невского. Среди них были как сторонники Орды, так и сторонники Запада, склонные к введению на Руси католичества и подчинению Риму. Сторонники прозападного курса развития в борьбе с татарским игом надеялись на помощь Европы. Переговоры с Римским папой вели святой Михаил Черниговский, князь Даниил Галицкий, брат святого Александра, Андрей. Но святой Александр хорошо знал судьбу Константинополя, захваченного и разгромленного в 1204 году крестоносцами. И собственный опыт учил его не доверять Западу. Даниил Галицкий за союз с папой, ничего ему не дававший, заплатил изменой Православию - унией с Римом. Святой Александр не желал этого родной Церкви. Католичество было неприемлемо для Русской Церкви, уния означала отказ от Православия, отказ от источника духовной жизни, отказ от предназначенного Богом исторического будущего, обречение самих себя на духовную смерть.

Через 5 лет, в 1252, в Каракоруме Огуль-Гамиш была свергнута новым великим ханом Мункэ (Менгке). Воспользовавшись этим обстоятельством и решив отстранить от великого княжения Андрея Ярославича, Батый вручил ярлык великого князя Александру Невскому, который был срочно вызван в столицу Золотой Орды Сарай-Бату.



Но младший брат Александра, Андрей Ярославич, поддержанный братом тверским князем Ярославом и галицким князем Даниилом Романовичем, отказался подчиниться решению Батыя и даже перестал выплачивать ордынцам дань. Но, время для отпора ордынцам ещё не настало - не было для этого в русских землях достаточных сил.

Для наказания непокорных князей Батый посылает монгольскую конницу под командованием Неврюя. Это был страшный, кровавый поход, оставшийся в летописях как «Неврюева рать». Андрей, в союзе с братом, Ярославом Тверским, сразился с татарами, но был разбит и через Новгород бежал в Швецию искать помощи у тех, кого с помощью Божией, громил на Неве его великий брат. Это была первая попытка открытого противодействия татарам в северной Руси. Во время нашествия «Неврюевой рати» Александр Невский был в Орде.

После бегства Андрея великое Владимирское княжество, по воле хана, перешло к Александру Невскому. Этот пост он принял из рук Сартака - сына Батыя, с которым он подружился при первом посещении Орды. Сартак был христианин несторианского толка. Святой Александр стал единовластным Великим князем всей Руси: Владимирским, Киевским и Новгородским, и сохранял это звание в течение 10 лет, вплоть до своей кончины.



В 1256 году умер союзник Александра хан Батый и в том же году из-за симпатий к христианству был отравлен сын Батыя Сартак.

Тогда Александр снова отправился в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке.

Новый хан (Берке) для более точного обложения населения данью приказал сделать вторую перепись на Руси (первая перепись была сделана при Ярославе Всеволодовиче). Александр смог договориться об уплате дани в обмен на военную помощь. Договор с монголами можно назвать первой дипломатической победой Александра. Л. Н. Гумилев видит значение этого договора для русских князей в том, что они сохранили большую свободу действий, то есть, могли по своему усмотрению решать внутренние проблемы. Вместе с тем "Александра интересовала перспектива получения от монголов военной помощи, для противостояния нажиму Запада и внутренней оппозиции".

Но именно договор послужил поводом к бунту в Новгороде. Новгород не был, подобно другим русским городам, покорен татарским оружием, и новгородцы не думали, чтобы им пришлось добровольно платить постыдную дань.

Во времена Монгольского нашествия на Русь и последующих монгольских и ордынских походов Новгороду удалось избежать разорения благодаря удаленному расположению республики. Но юго-восточные города новгородских владений (Торжок, Волок, Вологда, Бежецк) были разграблены и опустошены.

В 1259 году в Новгороде началось восстание, продолжавшееся около полутора лет, в течение которых новгородцы не подчинялись монголам. На стороне горожан оказался даже сын Александра князь Василий. Положение было очень опасным. Снова возникла угроза самому существованию Руси.

Александр знал, что он должен заставить новгородцев смириться с переписью. В то же время князь не хотел доводить дело до вооруженного столкновения с новгородцами, проливать русскую кровь. Задача, стоявшая перед Александром как полководцем и политиком, была крайне сложной: гордые новгородцы поклялись скорее умереть, чем признать над собой власть “поганых”. Казалось, ничто не может подорвать их решимость. Однако князь хорошо знал этих людей - столь же храбрых, сколь легкомысленных, впечатлительных. Скорые на слово, новгородцы были по-крестьянски не торопливы на дело. К тому же их решимость сражаться отнюдь не была единодушной. Бояре, купцы, зажиточные ремесленники - хотя и не решались открыто призвать к благоразумию, но в душе готовы были откупиться от татар.

Понимая, что строптивость новгородцев может вызвать ханский гнев и новое нашествие на Русь, Александр лично навел порядок, казнив наиболее активных участников волнений и добился от новгородцев согласия на перепись населения на поголовную дань. Новгород был сломлен и подчинился приказу посылать дань в Золотую Орду. Немногие понимали тогда, что тяжелая необходимость заставляла Александра так действовать, что, поступи он иначе, новый страшный погром татарский обрушился бы на несчастную Русскую землю.

В своем стремлении наладить мирные отношения с Ордой Александр не был предателем интересов Руси. Он действовал, так как подсказывал ему здравый смысл. Опытный политик суздальско-новгородской школы, он умел видеть грань между возможным и невозможным. Подчиняясь обстоятельствам, лавируя среди них, он шел по пути наименьшего зла. Он был, прежде всего, хорошим хозяином и более всего заботился о благополучии своей земли.

Историк Г.В.Вернадский писал: «… Два подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке — имели единственную цель — сбережение православия как источника нравственной и политической силы русского народа».

Кончина Александра Невского

В 1262 вспыхнули волнения во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других городах, где были перебиты ханские баскаки и выгнаны татарские откупщики дани. Полки татарские уже готовы были двинуться на Русь.

Чтобы умилостивить золотоордынского хана Берке, Александр Невский лично отправился с дарами в Орду. Он сумел отвратить беду и добился даже льготы русским по доставке для татар военных отрядов.

Хан удерживал князя подле себя всю зиму и лето; только осенью Александр получил возможность вернуться во Владимир, но по дороге заболел и слёг в Городце на Волге, где принял монашеский постриг и схиму с именем Алексия. Александр захотел принять великую схиму - самый полный вид монашеского пострижения. Разумеется, постриг умирающего, да еще в высшую монашескую степень! - противоречило самой идеи иночества. Однако для Александра было сделано исключение. Позднее, следуя его примеру, многие русские князья перед кончиной принимали схиму. Это стало своего рода обычаем. Александр Невский скончался 14 ноября 1263 года. Было ему всего 43 года.



Тело его было погребено во владимирском монастыре Рождества Богородицы. При захоронении были отмечены многочисленные исцеления.

«Житие Александра Невского» примечательно тем, что написано в конце XIII в. современником событий, человеком лично знавшим князя, и следовательно, имеет огромное значения для понимания того, как оценивалась личность Александра Невского в те далекие времена, и каково было значение тех событий, участником которых он являлся.

Почитание и канонизация

Народ прославил Александра Невского задолго до канонизации Церковью. Уже в 1280-х годах во Владимире начинается почитание Александра Невского как святого.



Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. Александр Невский был единственным православным светским правителем не только на Руси, но и во всей Европе, который не пошел на компромисс с католической церковью ради сохранения власти.

История с мощами Александра Невского

В 1380 г. во Владимире были открыты нетленными мощи Александра Невского и положены в раке поверх земли. В 1697 году суздальский митрополит Илларион поместил мощи в новую раку, украшенную резьбой и покрытую драгоценным покровом.



В 1724 г. по повелению Петра I мощи были перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, где почивают и ныне в Троицкой церкви.



В середине XVIII века по приказу дочери Петра императрицы Елизаветы Петровны для мощей была сделана тяжелая серебряная рака. На раку было высочайше пожаловано первое серебро с Колыванских заводов в Сибири. Раку изготовили на петербургском Монетном дворе выдающиеся придворные мастера того времени, она стала самым ярким произведением искусства того времени и упоминалась во многих литературных произведениях и путевых заметках иностранцев. Рака была помещена в огромный многоярусный саркофаг из чистого серебра общим весом почти полторы тонны – нигде в мире нет такого грандиозного сооружения из этого драгоценного металла. В орнаменте саркофага использована чеканка и литые медальоны, изображающие жизнь и подвиги Александра Невского.

В 1922 г., в период ожесточенной экспроприации церковных богатств, мощи князя, заключенные в многопудовый серебряный саркофаг, были изъяты из собора и долгое время находились в Музее религии и атеизма. И все дело было именно в этом саркофаге, в котором большевики узрели большой кусок драгоценного серебра – 89 пудов 22 фунта 1 с 1/3 золотника. В мае 1922 года эту раку безжалостно свернула с постамента группа трудящихся товарищей. Вскрытие больше походило на публичное осквернение...



Ей, как и бесценному иконостасу Казанского собора, была уготована участь переплавки. Но тогдашний директор Эрмитажа Александр Бенуа отправил в Москву отчаянную телеграмму с просьбой передать произведение ювелирного искусства в народный музей. Иконостас Казанского собора тогда, увы, отстоять не удалось, а рака была передана в Эрмитаж. Почти 20 лет она стояла в галерее серебра, не давая покоя многим ответственным работникам госаппарата. Как же – почти полторы тонны серебра стоят в залах напрасно! В Москву периодически отправлялись письма как хозяйственников, так и защитников саркофага. Правда, прах Александра из него уже был изъят, его переместили в Казанский собор.



В июне 1989 года мощи великого князя были возвращены в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры. Сегодня они доступны для поклонения и содержатся в скромном медном саркофаге.

История с мощами и ракой великого князя еще не закончилась. Видные церковные деятели неоднократно обращались к правительству России о передаче серебряной раки в Александро-Невскую Лавру, дабы поместить туда вновь мощи святого князя. А в либеральны