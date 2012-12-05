Скончался патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV

В Бейруте на 92 году жизни сегодня скончался Блаженнейший патриарх Великой Антиохии и всего Востока Игнатий IV (Хазим). Он был помещен накануне в реанимационное отделение православного госпиталя Святого Великомученика Георгия с диагнозом кровоизлияние в мозг.

Игнатий IV занял патриарший престол 2 июля 1979 года. Учился в Бейруте и Свято-Сергиевом богословском институте в Париже. До последнего времени его постоянной резиденцией являлся Дамаск.

Игнатий IV неоднократно посещал Россию, награжден орденом Дружбы и орденом Святого Апостола Андрея Первозванного с алмазной звездой. В 1942 году он был одним из организаторов молодежного православного движения.

Антиохийская церковь основана апостолами Петром и Павлом. Ее каноническая территория - Сирия, Ливан, Месопотамия. Богословская школа известна многими выдающимися проповедниками. Среди них - святитель Иоанн Златоуст, преподобные Иоанн Дамаскин, Исаак и Ефрем Сирины.

ИТАР-ТАСС