Патриарх Кирилл совершит панихиду по Алексию II в годовщину его смерти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четвертую годовщину со дня смерти патриарха Алексия II совершит панихиду в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, где погребен 15-й предстоятель Русской православной церкви, сообщает РИА Новости.

Алексий II, более 18 лет возглавлявший Русскую православную церковь, скончался 5 декабря 2008 года на 80-м году жизни.

"Пятого декабря 2012 года, в годовщину со дня кончины приснопамятного патриарха Алексия II, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит панихиду у его гробницы в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Начало богослужения в 9.30", — сообщает патриаршая пресс-служба.

С именем Алексия II связывают духовное возрождение России. За 18 лет его патриаршества церковь получила возможность осуществлять религиозно-образовательную и благотворительную деятельность, служить в больницах, домах престарелых, в армии и тюрьмах. Было образовано большое число новых епархий, восстановлены и построены тысячи храмов и монастырей, открыто более сотни духовных учебных заведений. Были обретены мощи преподобных Серафима Саровского, Максима Грека, Саввы Сторожевского, блаженной Матроны, многие святыни были возвращены из-за рубежа. Алексий II рукоположил (возвел в сан) десятки архиереев и сотни священников.

В 1993 году в период общественно-политического кризиса, чреватого гражданской войной, патриарх инициировал переговоры конфликтующих сторон и был на них посредником. Он выступал с миротворческими инициативами в связи с конфликтами на Балканах, армяно-азербайджанским противостоянием, событиями в Молдавии и на Северном Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, военными действиями на территории Южной Осетии.

Алексия II похоронили 9 декабря в правом, Благовещенском приделе Богоявленского (Елоховского) кафедрального собора Москвы. Такова была воля почившего предстоятеля.