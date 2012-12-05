Патриарх Кирилл встретился с атаманами реестровых казачьих войск

4 декабря 2012 года в Малом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с атаманами реестровых казачьих войск России, Украины и Белоруссии.

Во встрече приняли участие войсковые казачьи священники, представители Союза казаков России, органов местного самоуправления и общественных организаций.

К участникам встречи обратился Предстоятель Русской Церкви:

«Хотел бы еще обратить ваше внимание на необходимость взаимодействия казаков России, Украины и Белоруссии. Казачество всей исторической Руси, всей Святой Руси — а это и запорожские, и донские, и кубанские и все другие казаки — это единая общность людей, которая органически связана с нашим общим духовным, культурным наследием. И как Церковь сегодня служит духовному единству трех братских народов, так и казачество должно служить этому единству и не поддаваться ни на какие провокации, ни на какое психологическое воздействие, ни на какое шельмование. Мы служим святой цели. Мы не боремся с суверенитетами стран и уважаем эти суверенитеты. Мы поддерживаем развитие каждой из братских стран и желаем им успеха. Но наша задача заключается в том, чтобы сохранять духовное и культурное единство на всем пространстве Святой Руси».

В своем выступлении председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский Кирилл отметил особые заслуги Святейшего Патриарха Кирилла в деле духовного попечения о казачестве.

Выступление атамана Всевеликого войска Донского В.П. Водолацкого было посвящено взаимодействию казачьих войск, организаций, кадетских корпусов и учебных заведений с Русской Православной Церковью. Атаман, в частности, сообщил, что казаки войска Донского возродили 38 православных храмов и отметил необходимость активизации усилий в деле патриотического воспитания и духовного просвещения молодежи.

Пресс служба Патриарха Московского и всея Руси