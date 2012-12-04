Преподобный Никифор Прокаженный причислен к лику святых

3 декабря Священный Синод Константинопольской Православной Церкви причислил к лику святых преподобного Никифора Прокаженного (в миру Николай Дзанакакис).

Он родился в крестьянской семье в с. Сирикари в западной части Крита. В 13 лет родители отдали его на обучение цирюльнику, жившему в городе Ханья. Тогда у него обнаружились первые признаки проказы. В то время критяне ссылали прокаженных на полуостров Спиналонга, поэтому, когда в 16 лет его болезнь стала заметной, Николай уехал в Александрию, где продолжал работать цирюльником. Когда проказа стала распространяться на лицо и руки, один иерей посоветовал Николаю отправиться на остров Хиос, где был лепрозорий, устроенный прп. Анфимом (Вайяносом).

Николай прибыл на Хиос в 1914 г. в возрасте 24 лет. Там для Николая открылось поле деятельности для совершенствования добродетелей. Прп. Анфим постриг его в иноки с именем Никифор. Он выполнял работы в садах и огородах и был первым певчим в храме. Впоследствии из-за болезни Никифор потерял зрение. В 1965 г. прокаженных переместили в лепрозорий «Святая Варвара» в афинском районе Эгалео.

За безграничное терпение и любовь к ближним Господь наделил Никифора даром пророчества и утешения страждущих. Когда 4 янв. 1964 г. он скончался, от его мощей исходило благоухание. Многочисленные чудеса, происходившие по молитве святого, были записаны учеником преподобного о. Евмением и верующими.

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