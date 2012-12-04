В Москве пройдет II Форум православных женщин

Более полутора тысяч делегатов из России, Украины, Армении, Белоруссии, Казахстана, Греции, Франции, станут участницами II Форума православных женщин, который откроется 5 декабря в зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя, сообщила порталу Православие.ru член Совета Международной общественной организации «Союз православных женщин» Ольга Кирьянова. Как ожидается, церемонию открытия возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тематическое название форума: «Жертвенное служение женщин Богу, Отечеству, народу» открывает широкое поле для обсуждения актуальных проблем современной России, а ими, по мнению участников встречи, являются вопросы реформы образования и законопроект о социальном патронате. Также остается нерешенным вопрос о статусе православных учебных заведений и возможности их адекватной государственной поддержки.

6 декабря Форум продолжит работу в Паломническом центре Московского Патриархата. Здесь будут работать три секции: «Образование и воспитание: семья, школа, общество», «Женщина в Церкви», «Милосердие и благотворительность».