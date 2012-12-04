Киево-Печерскую Лавру посетили «Бурановские бабушки»

Сегодня 3 декабря монастырь посетили необычные паломники. Испросить заступничества Божией Матери и помолиться у мощей преподобных отцев Печерских из России прибыл творческий коллектив «Бурановские бабушки» – призер песенного конкурса «Евровидение – 2012».

В сопровождении лаврского экскурсовода протодиакона Георгия Скуратовского, гости посетили храмы обители и узнали историю монастыря.

Как признались художественный руководитель ансамбля Ольга Николаевна Туктарева, участницы коллектива давно хотели посетить Киево-Печерскую Лавру и, прибыв с гастролями в Киеве, решили непременно приехать в монастырь.

Посетив Ближние пещеры и поклонившись святым угодникам Божиим, гости направились в дом наместника монастыря митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Участницы ансамбля подарили Владыке записи с песнопениями коллектива, а также исполнили народные песни на удмуртском и русском языках.

Поделившись своими впечатлениями от пребывания в Лавре, «Бурановские бабушки» в беседе с Его Высокопреосвященством рассказали, что целью коллектива является постройка храма в родном селе Бураново».

Митрополит Павел поддержал благое намерение и благословил участниц ансамбля. На память о посещении Киево-Печерской Лавры Владыка-наместник вручил участницам коллектива памятные подарки, а также пригласил их еще раз посетить святую обитель.

Lavra.ua