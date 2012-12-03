УПЦ обратилась в Национальную комиссию по вопросам защиты морали

Украинская Православная Церковь обратилась в Национальную экспертную комиссию по вопросам защиты общественной морали относительно игральных карт с изображением храмов Киева.

Об этом говорится в письме Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира к председателю Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали Василию Костицкому.

«Украинская Православная Церковь имеет честь засвидетельствовать Вам свое искреннее уважение и сообщить Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали о беспрецедентном проявление кощунства со стороны украинской компании «Укрсувенир»», - говорится в письме и отмечается, что по заказу «Укрсувенира» изготовлены и распространяются в розничной торговой сети игральные карты с изображением святых храмов г. Киева.

«По Нашему глубокому убеждению в действиях «Укрсувенира» есть все признаки сознательного и циничного надругательства над чувствами миллионов православных христиан и верующих других конфессий как в Украине, так и за ее пределами», - отмечается в письме.

В УПЦ считают, что «кроме морального осуждения, виновные должны быть подвергнуты дисциплинарному административному и материальному влиянию, а при наличии соответствующих правовых оснований, возможно, и уголовному преследованию».

Украинская Православная Церковь просит Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты общественной морали принять все предусмотренные законодательством Украины исчерпывающие правовые меры с целью исправления данной ситуации и недопущения подобных проявлений в будущем.

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