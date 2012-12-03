Православная Энциклопедия

Введение во храм Пресвятой Богородицы [греч. Εἴσοδος τῆς ῾Υπεραϒίας Θεοτόκου ἐν τῷ Ναῷ; лат. Praesentatio S. Mariae in templo], один из великих церковных праздников, установленный в честь события приведения Пресв. Богородицы Ее родителями в иерусалимский храм для посвящения Богу.

Событие В. не упоминается в канонических Евангелиях и известно из более поздних апокрифических греч. «Протоевангелия Иакова» (гл. 7. 2-3) (2-я пол. II в.) и лат. Евангелия Псевдо-Матфея (IX в.), к-рые отражают устное предание, но в соответствии с традициями лит. жанра дополнены подробностями из библейских книг, имеющих прообразовательное значение (1 Пар 15 и Пс 44), а также из евангельской истории Сретения (Лк 2. 22-38).

Согласно упомянутым источникам, родители Пресв. Богородицы Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла 3-летнего возраста, решили исполнить данный ими ранее обет посвятить Ее Богу и направились в иерусалимский храм. Около входа во храм стояли призванные Иоакимом юные девы с зажженными светильниками, для того чтобы юная Мария возлюбила храм всем сердцем. Пресв. Дева, несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма и была встречена и благословлена первосвященником, по преданию Захарией, буд. отцом Иоанна Крестителя. По особому откровению Она как одушевленный кивот Божий (ср.: 1 Пар 15) была введена во Святая Святых, куда имел право входить только первосвященник однажды в год (см.: Исх 30. 10; Евр 9. 7) - этим была явлена Ее особая роль в судьбе человечества. Событие В. стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной Девы - пребывание при иерусалимском храме, продолжавшееся до тех пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария посвящала Себя молитве, изучению Свящ. Писания и рукоделию. По прошествии времени Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, по закону отцов, поручена заботам престарелого Иосифа, Обручника ее.

Установление праздника В.

В наст. время В. входит в число двунадесятых праздников, но установлен он был в Церкви позднее других из этого числа. Возможно, его появление связано с деятельностью имп. Юстиниана I, построившего в 543 г. на развалинах иерусалимского храма огромную церковь, посвященную Пресв. Богородице и названную им Новой для отличия от прежней, располагавшейся около Овчей купели, напротив храма (Procop. De aedif. 5. 6).

В VIII в. праздник был отмечен в нек-рых месяцесловах. Их сдержанные указания, видимо, говорят о том, что первоначально служба на В. совершалась без особой торжественности. Патриарху К-польскому Герману I (VIII в.) приписываются 2 гомилии на В. (PG. Vol. 98. Col. 292-309, 309-320), что может свидетельствовать о праздновании В. в К-поле того времени. С IX в. праздник получил широкое распространение на Востоке (Скабалланович. Типикон. Вып. 1. С. 110).

Статус праздника В. постепенно менялся, в правосл. Церкви он окончательно вошел в число двунадесятых праздников только после XIV в.- Феодор Продром (XII в.) и Никифор Каллист (XIV в.) (Niceph. Callist. Hist. eccl. 2. 3) еще не включали его в это число (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 401), но, согласно студийским и иерусалимским Типиконам XI-XIV вв., он отмечается почти так же торжественно, как и др. двунадесятые праздники. Тем не менее даже в печатных Типиконах XVII в. отдельные особенности совершения службы В. указывают на то, что статус этого праздника неск. уступает статусу др. двунадесятых.

В качестве даты праздника практически повсеместно принято 21 нояб., исключение составляют только копт. месяцесловы, в к-рых В. отмечается 29 нояб. (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 395), и практика отдельных областей Римской Церкви, где В. было подвижным праздником и отмечалось в воскресный день после 11 нояб.

Святоотеческие проповеди на В.

Патристические лекционарии (напр., Hieros. Patr. 8, XI в.; 133, 1582 г.; 135, XIV в.; Hieros. Crucis. 7, XII в. и др.) обычно приводят для чтения на службе В. одно (или оба) из 2 слов св. Георгия Никомидийского: «Καλὰς ἡμῖν ὑποθέσεων ἀρχὰς ἡ παροῦσα πανήϒυρις» (Хорошие оснований начатки - нынешнее торжество - PG. 100. Col. 1420) и «Αἱ τῶν θείων πανηϒύρεων ἐλλάμψεις» (Сияния божественных торжеств - Combefis F. Novum Auctarium Graeco-Latinae Bibliothecae Patrum. P., 1648. T. 2. P. 1069; слова св. Георгия указаны также всеми студийскими Типиконами), а иногда и слово свт. Германа I К-польского «᾿Ιδοὺ καὶ πάλιν ἕτερα πανήϒυρις» (Вот и снова другое торжество - PG. 98. Col. 309-320). Реже встречаются слова свт. Тарасия К-польского «Θαιδρὰ καὶ παράδοξος ἡ παροῦσα πανήϒυρις» (Светло и чудесно нынешнее торжество - PG. 98. Col. 1481-1500; именно это слово указано в московском первопечатном Типиконе 1610 г.) и Иоанна Гавра «῾Ο νῦν ἐν λόϒοις» (Ныне словами - Boissonade J. F. Anecdota graeca. P., 1831. Vol. 3. P. 71-111).

Праздник В., согласно Типикону Великой церкви (IX-X вв.)

В ранней рукописи этого Типикона (Patm. gr. 266, IX-X вв.) отсутствуют особые указания относительно порядка совершения службы на В., отмечена лишь память события (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 26; то же и в месяцеслове греч. Евангелия Sinait. gr. 150, X-XI вв.- Там же. С. 203). Согласно 2 рукописям X-XI вв., служба на В. пелась в храме Пресв. Богородицы в Халкопратии (обычное место наряду с Влахернским храмом для служб на Богородичные праздники), куда утром в день праздника из храма Св. Софии направлялась лития с участием Патриарха. На утрене (на Пс 50) и малом входе литургии пели тропарь 4-го гласа «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον» (Днесь благоволения Божия предображение); чтения на литургии: прокимен 3-го гласа (Лк 1. 46а-47), Евр 9. 1-7, аллилуиарий (4-го плагального, т. е. 8-го, гласа), Лк 1. 39-50, 56; причастен - Пс 115. 4 (Mateos. Typicon. T. 1. P. 110).

В студийских Типиконах

использовавшихся в Византии до нач. XIII в., а на Руси до нач. XV в., праздничный цикл В. уже состоит из 3 или 4 дней: предпразднства 20 нояб., собственно праздника 21 нояб., попразднства 22 (или 22-23) нояб. Разные редакции Студийского устава - Студийско-Алексиевский 1034 г. (отражает к-польскую практику 1-й пол. XI в.), Евергетидский (отражает практику к-польского монашества кон. XI в.), Георгия Мтацминдели (отражает практику афонского монашества сер. XI в.), Мессинский 1131 г. (отражает южноитал. (калабро-сицилийскую) практику XII в.) Типиконы - излагают порядок служб введенского цикла с нек-рыми различиями (см.: Пентковский. Типикон. С. 296-298; Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 319-323, 813; Кекелидзе. Литургические груз. памятники. С. 241; Arranz. Typicon. P. 58-61).

В более раннем Студийско-Алексиевском, а также южноитал. Мессинском и Николо-Казолянском Типиконах и студийских Минеях XI-XII вв. (Ягич. Служебные Минеи. С. 431-436) попразднство составляет 1 день; в Евергетидском и Георгия Мтацминдели Типиконах - 2. Поздний южноитал. Типикон мон-ря Гроттаферрата (Crypt. A. II. 7, 1300 г.) распространяет попразднство на 3 дня (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 365). День отдания праздника В. в студийских Типиконах не выделяется.

В день предпразднства 20 нояб. совершается служба с «Бог Господь», последование В. соединяется с последованиями святых этого дня. Студийско-Алексиевский Типикон под 20 нояб. не упоминает памяти святых, однако при описании службы отмечено соединение последования В. с последованием «дневного святого». В др. Типиконах указаны памяти прп. Григория Декаполита и свт. Прокла, но служба В. соединяется только с последованием прп. Григория (то же и в студийских Минеях XI-XII вв.). Лишь в Евергетидском Типиконе приводится соединение последований В. и обоих святых и не указаны песнопения Октоиха (вероятно, по причине избытка последований).

В день В. совершаются праздничные вечерня (со входом и 3 паремиями) и утреня; на утрене после кафизмы или праздничных антифонов - 1-й степенный антифон 4-го гласа (От юности моея), прокимен и Евангелие Богородицы; на литургии - служба Богородицы. Поются только песнопения праздника.

В дни попразднства последование В. соединяется с последованием «дневного святого», канон утрени тот же, что и в день праздника, часть стихир заимствуется из последования 21 нояб., часть - особые (попразднства). Распределение стихир, седальнов и канонов по дням и в дни праздничного цикла отмечается в разных студийских Типиконах, хотя все они основываются на одном корпусе песнопений.

В каждый из 3 дней праздника (20-22 нояб.) Студийско-Алексиевский Типикон приводит по особому тропарю: 20 нояб. тропарь 1-го гласа «Правьдьнику плодъ Иоакима и Анны приносить ся Богу» (в наст. время седален 21 нояб.); 21 нояб.- тропарь тот же, что и в Типиконе Великой ц., и в позднейших богослужебных книгах; 22 нояб.- тропарь 4-го гласа «Въспитенеи въ цьркви въ святая святымъ» (в совр. книгах не употребляется). По Евергетидскому и Мессинскому Типиконам в дни попразднства поется тот же тропарь, что и в 1-й день праздника.

Различные студийские Типиконы по-разному излагают особенности службы В., что в основном связано с особенностями той или иной редакции Студийского устава: 1) по Студийско-Алексиевскому Типикону на вечерне накануне праздника поется 1-я слава 1-й кафизмы «Блажен муж», по Евергетидскому и Мессинскому вечернее стихословие отменяется; 2) по Евергетидскому Типикону после вечерни совершается паннихис (παννυχίς - особая ночная служба), на к-рой поются каноны дня и праздника (4-го гласа, творение Иосифа; этот канон в др. студийских Типиконах указан на утрене 20 нояб.); 3) кафизмы на утрене по Мессинскому и Георгия Мтацминдели Типиконам заменяются, как и в др. праздники, на 3 праздничных антифона; Евергетидский Типикон после кафизм и седальнов указывает стихословить 6-ю кафизму (Пс 37-45; стихословие назначено, возможно, для того, чтобы прозвучал Пс 44, к-рый обычно истолковывается как пророчествующий о Богородице), а затем - полиелей; 4) поскольку по Студийско-Алексиевскому Типикону утреня заканчивается великим славословием в кафедральной редакции только в Великую субботу, на В. утреня имеет стихиры на стиховне; по др. студийским Типиконам окончание утрени с пением великого славословия в кафедральной редакции; 5) на литургии по Мессинскому и Георгия Мтацминдели Типиконам антифоны «Благо есть», по Студийско-Алексиевскому и Евергетидскому - изобразительные; Евергетидский Типикон указывает входной стих (Пс 44. 15b).

В Евергетидском Типиконе кроме обычного порядка службы даны указания о совпадении дней введенского цикла с воскресеньем - краткие для 20, 22 и 23 нояб. (только о литургии), подробные для 21 нояб. (на утрене полиелея нет, поются степенные антифоны гласа, прокимен и Евангелие воскресное, Евангелие праздника отменяется; на литургии отменяется входной стих).

По Иерусалимскому уставу

на к-рый в XII-XIII вв. перешли греч., в XIV в.- южнослав. Церкви, в кон. XIV - нач. XV в.- Русская Церковь, празднование В. образует 6-дневный цикл: предпразднство составляет по-прежнему 1 день (20 нояб.), когда поются 3 последования: предпразднства, прп. Григория и свт. Прокла; попразднство увеличено до 4 дней, включая отдание праздника в последний день (22-25 нояб.). В описании службы В. редакции Иерусалимского устава различаются незначительно.

Служба предпразднства в целом соответствует шестеричной (см. ст. Знаки праздников месяцеслова); последование содержит оригинальный тропарь и неск. самогласнов. В старопечатных рус. Типиконах (М., 1610, 1633, 1641) день предпразднства имеет шестеричный знак; в ныне принятом в РПЦ Типиконе знака нет, хотя уставные указания почти не отличаются от указаний старопечатных книг. Тропарь предпразднства иной, нежели в студийских Типиконах. Песнопения Октоиха на службе не употребляются, что зафиксировано и в старопечатных, и в совр. Типиконах; в последнем регулярно отменяются песнопения Октоиха в предпразднство, а в старопечатных Типиконах Октоих не поется из-за необходимости соединять сразу 3 минейных последования. На вечерней стиховне вместо стихир Октоиха поются стихиры свт. Прокла, не спетые на «Господи, воззвах» (где пелись стихиры предпразднства и прп. Григория). Утреня завершается по будничному чину, на литургии поются изобразительные антифоны, на блаженнах - песни 3-я и 6-я канона предпразднства, чтения на литургии - рядовые и свт. Прокла. Тема В. появляется в богослужении задолго до праздника - уже 8 нояб. на литии указана стихира «Днесь боговместимый храм Богородица».

День праздника 21 нояб. отмечается всенощным бдением, хотя оговаривается и возможность совершения полиелейной службы. До 2-й пол. XVII в. бдение служили только в храмах, посвященных В., в др. бдения не бывало (см., напр.: Голубцов А. П. Чиновники моск. Успенского собора и выходы Патриарха Никона. М., 1908. С. 21, 216). Богослужение на В. состоит из малой вечерни, всенощного бдения (с литией), часов и литургии. Устав службы практически не отличается от устава др. двунадесятых Богородичных праздников (Рождества Богородицы и Успения). Поются только песнопения праздника. На утрене по Пс 50 на «Слава:», «И ныне:» - особые припевы (Днесь храм одушевленный). После каждой песни канона утрени в качестве катавасии используются ирмосы 1-го канона Рождества Христова; со дня В. начинается рождественская катавасия, и с этого времени в богослужении нек-рых дней нояб. и дек. появляются черты предпразднства Рождества Христова. На 9-й песни канона вместо песней Пресв. Богородицы и прав. Захарии - особые припевы-величания; в совр. богослужебных книгах указывается в общей сложности 10 припевов (7 для 1-го канона, 1 для 2-го и по одному вместо «Слава:», «И ныне:»); 1 припев 4-го гласа («Аггели въходъ...») выписан уже в Благовещенском кондакаре XII в.; в более поздних рукописях встречаются обширные циклы припевов-величаний (см.: Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 756-757); в старопечатных рус. Типиконах и Минеях указаны только 2 припева (по 1 для каждого канона). Особенность рус. старопечатных Типиконов, к-рая отсутствует в совр.,- после катавасии по 9-й песни дополнительно поется ирмос 1-го канона В. (и совершается земной поклон). На литургии, как и в др. Богородичные праздники, исполняются изобразительные антифоны, на блаженнах - 3-я и 6-я песни канона праздника (3-я песнь из 1-го канона, 6-я из 2-го).

Устав служб попразднства не имеет значительных отличий от попразднств др. праздников. Поются песнопения как с 1-го дня праздника (поочередно, по дням, один из 2 канонов; самогласны), так и собственные песнопения дней попразднства. 23 нояб. последование праздника может соединяться с последованием блгв. кн. Александра Невского, устав службы в совр. Типиконе отсутствует; в старопечатных Типиконах этот устав выписывался (М., 1610. Л. 421-423; М., 1633. Л. 269-271).

В день отдания праздника В., 25 нояб., последование В. соединяется с последованиями священномучеников Климента Римского и Петра Александрийского, что составляет отличительную особенность отдания В. по сравнению с др., т. к. обычно в такие дни последования «дневных святых» не поются. В остальном служба отдания не отличается от др.: повторяются песнопения праздника с 1-го дня, только отсутствуют вход на вечерне с паремиями и полиелей на утрене. В конце утрени поется великое славословие.

Марковы главы

Типикон, принятый в наст. время в Русской Церкви, для цикла В. имеет неск. марковых глав, описывающих соединение с воскресной службой предпразднства (Типикон. [Т. 1.] С. 270-272), праздника (Там же. С. 275-276), попразднства (Там же. С. 276-278) и отдания (Там же. С. 287-288). При совпадении попразднства или отдания с воскресным днем служба одного из святых оставляется (20 нояб.- свт. Прокла, 25 нояб.- сщмч. Петра). Др. 2 главы имеют в целом то же содержание, что и аналогичные главы для др. праздников.

Современный греческий приходской Типикон

протопсалта Георгия Виолакиса (Βιολάκης. Τυπικὸν. Σ. 99-103) предписывает совершение полиелейной службы без литии (всенощное бдение отсутствует). Порядок праздничной службы сохраняется примерно тот же, что и в совр. рус. Типиконе. Различия: на «Господи, воззвах» стихиры поются на 6, в конце вечерни - тропарь праздника трижды, после полиелея на утрене поется избранный псалом «отрыгну сердце мое слово благо» (он употребляется во все Богородичные двунадесятые праздники). На литургии поются праздничные антифоны, на входе - «Приидите, поклонимся ... во святых дивен сый». В Типиконе приведены 2 главы - о соединении с воскресной службой последования праздника и о воскресном дне после праздника (с попразднством). Если 21 нояб. приходится на воскресный день, припевы на 9-й песни и антифоны на литургии все равно поются.

Праздник В. на Западе

В Юж. Италии, где проживало немало правосл. греков, В. праздновалось с IX в. Норманны, захватившие эти земли в XI в., перенесли обычай праздновать В. в Англию: напр., в Календаре из Уинчестера (1100 г.) упоминается Oblatio S. Mariae in templo Domini cum esset trium annorum (Radò P. Enchiridion Liturgicum. R., 1966. Vol. 2. P. 1357). Однако широкое распространение праздник получил только во 2-й пол. XIV в. В 1340 г. франц. дворянин-крестоносец Филипп де Мезьер († 1405), канцлер титулярного кор. Иерусалима Петра I Лузиньяна, владевшего также и Кипром, обратился к папе Григорию XI с предложением по примеру греков официально установить празднование В. в католич. Церкви (Epistola de solemnitate Praesentationis beatae Mariae). Папа разрешил совершение службы В. только в качестве вотивной (службы по желанию или по обету). С 1371 г. ее регулярно служили в Авиньоне, в францисканском храме.

В XV в. усилия по распространению праздника во франц. землях приложил кор. Карл V, повелевший совершать службу В. в своей придворной часовне в Париже. В 1472 г. папа Сикст IV (1471-1484) включил службу В. в Бревиарий (как праздник «по желанию» для нек-рых мест). Впосл. папа Пий V (1566-1572) исключил службу В., но папа Сикст V в 1585 г. сделал праздник В. обязательным для Римско-католической Церкви. За это время на Западе появилось 7 разных служб В., в т. ч. Филиппа де Мезьера и папы Григория XI.

В наст. время праздник В. в католич. Церкви считается малым, длится 1 день, и служба совершается без особой торжественности.

А. А. Лукашевич