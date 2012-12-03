Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставлен в Бангкок

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца был доставлен в бангкокский аэропорт Суваннапхум рейсом из Москвы. Молебен с акафистом перед мощами святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, был совершен в воскресенье в русском православном храме в городе Паттайя (Таиланд), сообщает РИА Новости.

В аэропорту реликвию в субботу встречали представитель Русской православной церкви в Королевстве Таиланд, настоятель Свято-Николаевского храма в Бангкоке архимандрит Олег (Черепанин), сотрудники посольства России и прихожане православных храмов Таиланда.

В тот же день ковчег со святыней был перевезен в храм Всех Святых в Паттайе. Христианская реликвия пробудет в Таиланде до 25 декабря. За это время святыня будет провезена по всем православным храмам Таиланда, а затем перед ней состоится чин закладки нового храма во имя святителя Николая Чудотворца в столице Таиланда Бангкоке.

Русская православная церковь в Таиланде существует уже более десяти лет. За этот период построены православные храмы в Бангкоке, Паттайе, на островах Пхукет и Самуи, открыт мужской православный монастырь в провинции Ратчабури.