К Рождеству в Праге откроется новый православный храм

12:50, 02 декабря 2012
Православие
0

Во имя святой мученицы Людмилы

   Новый православный храм во имя святой мученицы Людмилы, покровительницы Чехии, откроется в Праге к Рождеству.

   Он возводится в северо-западной части города неподалеку от знаменитого парка Стромовка. Под храм перестраивают бывший выставочный павильон российского торгпредства.

   Работы планируется провести в два этапа.

   Первый предусматривает проведение всего комплекса внутренних работ — роспись потолков и стен, строительство иконостаса. После этого храм будет освящен и в нем начнутся богослужения.

   Второй этап займет больше времени и средств: будет полностью перестроена плоская крыша павильона — вместо нее строители возведут купол.

   Первое богослужение пройдет в храме уже на Рождество — 7 января 2013 года.

ПРАВМИР

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter