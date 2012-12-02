К Рождеству в Праге откроется новый православный храм

Новый православный храм во имя святой мученицы Людмилы, покровительницы Чехии, откроется в Праге к Рождеству.

Он возводится в северо-западной части города неподалеку от знаменитого парка Стромовка. Под храм перестраивают бывший выставочный павильон российского торгпредства.

Работы планируется провести в два этапа.

Первый предусматривает проведение всего комплекса внутренних работ — роспись потолков и стен, строительство иконостаса. После этого храм будет освящен и в нем начнутся богослужения.

Второй этап займет больше времени и средств: будет полностью перестроена плоская крыша павильона — вместо нее строители возведут купол.

Первое богослужение пройдет в храме уже на Рождество — 7 января 2013 года.

ПРАВМИР