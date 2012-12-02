Патриарх Кирилл освятил в Кремле мемориальную доску

1 декабря 2012 года в Москве состоялись мероприятия, посвященные памяти святой покровительницы российской столицы преподобной Евфросинии, великой княгини Московской (1353-1407). Мероприятия организованы Межрегиональным общественным фондом «Центр национальной славы» совместно с Правительством Москвы в рамках проекта «Служение Отечеству: события и имена» в год празднования 1150-летия зарождения российской государственности.

В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы на Сенях — домовую церковь Большого Кремлевского дворца. Храм основан великой княгиней Евдокией Дмитриевной (преподобной Евфросинией Московской) в память о победе в Куликовской битве.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил в храме Рождества Пресвятой Богородицы молебен и освятил мемориальную доску в память о великой княгине Евдокии Дмитриевне, которая будет установлена на стене 14-го корпуса Кремля, построенного в 1932-1934 годах на месте снесенных Чудова и Вознесенского монастырей.

По окончании молебна и освящения, которые стали первыми богослужениями в домовом храме Большого Кремлевского дворца за многие десятилетия, Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Предстоятель Русской Церкви выразил надежду, что в комплексе Большого Кремлевского дворца будет восстановлен находившийся там прежде храм «в память о великих трудах святой благоверной и преподобной княгини Евфросинии Московской.

Рatriarchia.ru