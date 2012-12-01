В Лавре возродили производство бумаги по технологии ХVII века

В 1612 году монахи Киево-Печерской Лавры под руководством наместника монастыря архимандрита Елисея Плетенецкого основали в Радомышле первую в центральной Украине фабрику по производству бумаги. Бумага изготовлялась для типографии Киево-Печерской Лавры и по рекам Мыка, Тетерев и Днепр доставлялась в обитель.

В память о просветителе архимандрите Елисее и по случаю празднования 400-летия основания бумажной фабрики было принято решение возродить производство, сохранив уникальную технологию ХVII века.

30 ноября в историко-культурном комплексе «Замок Радомысль» казначей Киево-Печерской Лавры епископ Бородянский Варсонофий совершил чин освящения помещений восстановленного производства.

Владыка Варсонофий передал коллективу историко-культурного комплекса поздравления Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и передал от Его Блаженства в дар музею факсимильную копию Пересопницкого Евангелия:

«Сегодня празднуется 400-летие со дня основания бумажной фабрики, которая принадлежала Киево-Печерской Лавре. Для нас очень радостно, что эту типографию открывал архимандрит Киево-Печерской Лавры Елисей Плетенецкий. Сегодня мы освятили помещение, в котором будет изготавливаться бумага, согласно технологии и традиции ХVII века».

Известно, что именно на бумаге из Радомышльской мануфактуры в 1616 году была напечатана первая книга Киево-Печерской типографии – «Часослов».

Lavra.ua