Существует ли заговор против Церкви? - Патриарх Кирилл

Существует ли заговор против Церкви? Как верующие люди должны относиться к нападкам на Церковь? Этим темам посвящен очередной выпуск программы «Слово пастыря», вышедший в эфир 1 декабря 2012 года.

Доброе утро, дорогие телезрители!

В адрес нашей передачи продолжают поступать вопросы, и я хотел бы озвучить один из них, который сегодня многие задают. В одном письме он достаточно лаконично сформулирован, и полагаю, что этот вопрос отражает озабоченность действительно многих людей.

«Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, действительно ли существует заговор против Православной Церкви, и не только Православной? Как это ни фантастично, но иногда в это веришь. Наблюдаю истерию в СМИ по совершенно ничтожным, но нещадно раздуваемым поводам, если это касается Церкви и ее представителей. И еще — говорят о врагах христианства, но никто их не называет. Так кто же враги христианства?» Из письма Ольги Красногородцевой, г. Москва

Я бы хотел ответить на этот вопрос простой констатацией очевидного факта: вражда против христианства возникла не сегодня, не вчера, не в ХХ, не в XIX, не в XVIII, не в XVII веке, как иногда считают, но как только Христос вышел на проповедь, появились люди, которые не могли принять Его проповедь. По разным причинам — в первую очередь, для многих это был вызов их мировоззрению, их образу жизни, понимаемому ими религиозному началу; это был вызов невероятной силы.

В самом деле, люди привыкли именно в исполнении обрядов, внешних законов и предписаний усматривать способ и средства спасения. И вдруг приходит Некто, кто говорит: все это не имеет решающего значения. Можно исполнять тщательно предписания — и быть подобно гробам, внешне покрашенным, а внутри исполненным мерзости. Могла эта проповедь понравиться тем, кто именно внешний фасад защищал более всего, стремясь тщательным, скрупулезным исполнением закона обеспечить себе спасение? А были и те, кто в проповеди Христа видел угрозу национальным интересам, общественному спокойствию. Ведь недаром первосвященник Каиафа сказал, пророчески сказал: «лучше одному человеку умереть, чем пострадать всему народу» (см. Ин. 11:49-52). Но Господь пострадал не только за народ иудейский. Он пострадал за весь род человеческий — один, безгрешный, за всех. Каиафа, конечно, вкладывал иной смысл в свои слова, опасаясь, что проповедь Христа Спасителя может изменить до неузнаваемости жизнь народа. А как римляне на это отреагируют? А будет ли соблюдена и сохранена некая автономия жизни иудейского народа?

Другими словами, с первых дней проповеди Христа Спасителя были враги — те, кто сознательно эту проповедь не принимал. И ничего нового сегодня не происходит, потому что в течение двух тысяч лет всегда находились те, кто был принципиально несогласен с этой проповедью и кто боролся с Христом и с Евангелием. Разными способами — клеветой, провоцированием расколов и разделений, провоцированием негативной, подчас враждебной реакции властей, что приводило к гонениям. За эти две тысячи лет было столько всего, что, если бы не сила Божия, то от христианства, наверное, ничего бы не осталось — такой силы бывал натиск.

Мы совсем еще недавно переживали совершенно особую историческую эпоху, когда атеизм, отрицание Бога, в том числе христианства, считался единственно правильной и научно обоснованной доктриной, на основе которой строилась не только идеология и воспитание огромного народа, но и политика. Всякая защита, особенно ревностная защита Евангелия, христианских ценностей, проповедь, распространение знаний о Христе пресекались как опасные для государства деяния — ну чем же не Каиафа с его синедрионом? И сегодня есть люди, которые принципиально несогласны с тем, что написано в Евангелии, которые принципиально несогласны с тем, что проповедует Церковь. Эти люди объединяются. Вы спрашиваете: кто? Да внимательно посмотрите на наши газеты, журналы, телевизионные каналы, и вы увидите, вокруг каких изданий группируются те, кто использует разного рода клевету и ложь для того, чтобы скомпрометировать Церковь и отвратить от Церкви людей. Честные люди не могут понять: ну как же так, ведь это настолько очевидно — злоба, клевета, необъективность, ломятся, как говорится, в открытую дверь, повторяя одни и те же обвинения в адрес Церкви. Все это так очевидно — как же людям не стыдно? Совсем не стыдно, потому что многие видят в этом цель своей жизни.

Вот еще о чем хотелось бы сказать. Церковь несогласна с теми, кто в Бога не верит и Христа не признает, но разве в Церкви есть стратегия борьбы с этими людьми? Разве есть организации, которые бы клеветали, выступали против отдельных личностей, инициировали кампании в средствах массовой информации, направленные на дискредитацию тех, кто с Церковью несогласен? Ничего подобного нет. Церковь ни на кого не нападает и не создает никаких стратегий — она просто положительно свидетельствует о том, о чем призвана свидетельствовать.

В этих разных подходах и выявляется суть всей проблемы. Мы проповедуем Христа распятого и Воскресшего, мы проповедуем Божию правду, а значит, не можем использовать средства, которые против нас употребляют те, для кого этой Божией правды не существует, потому что они выступают с принципиально иных позиций.

Каким же должен быть ответ христианина на все эти антицерковные кампании? Чтобы ответить на этот вопрос, хотел бы зачитать одно письмо, которое я получил из города Великие Луки Псковской области от Василия Васильевича Абрамова. «Ваше Святейшество, я где-то прочитал, что Пушкин после беседы с одним из декабристов, кажется, с Пестелем, записал его слова, которые поразили поэта. «Умом я понимаю, что Бог существует, — сказал Пестель, — но сердце говорит другое «. Обычно утверждают наоборот: «сердцем я верю, а умом сомневаюсь». Как Вы к этому относитесь? Какое утверждение более верное и точное?»

Думаю, что Василий Васильевич Абрамов, цитируя Пестеля, помогает и нам понять, что происходит в душах тех людей, которые не принимают Бога и не принимают Евангелие, и в каком-то смысле помогает понять, что мы должны делать в своей жизни, чтобы ответить на всю ту хулу, которая обращается в наш адрес.

Пестель дал очень точный диагноз душевного состояния того, кто даже умом признает бытие Божие, а душой, сердцем, всем образом своей жизни не может согласиться ни с Богом, ни с Его законом. В самом деле, очень часто современные критические высказывания в адрес Церкви звучат так: «Я не против Бога — я против Церкви, то есть я против того, что Церковь говорит о Боге, против проповеди о Боге, против проповеди о Христе». И происходит это именно потому, что в этой проповеди, как и во времена Самого Господа и Спасителя, — вызов людям, которые не желают жить по Божиему закону. Все внутреннее состояние человека противоположно тому, что Бог сказал людям; противоположно не только доктрине — противоположно указаниям на то, как нужно строить свою жизнь. Ну, привык человек грешить, блудить, считает это нормой своей жизни, считает это важной частью своей жизни. Открывает Евангелие — а там слова, которые убийственны для человека, живущего именно так, а не иначе, если он серьезно захочет эти слова принять и им последовать. Именно эта внутренняя несовместимость и порождает такое неприятие. Состояние души есть непременное условие богопознания. «В злохудожную душу не входит премудрость и не обитает в теле, повинном греху» (Прем. 1:4). И если человек живет во власти греха, если он интеллектуально готов защищать такой образ жизни, а не другой, то он будет бороться с каждым, кто живет иначе и особенно с теми, кто проповедует иной образ жизни.

А наш ответ? А наш ответ именно в том, чтобы возрастать в вере, чтобы религиозный образ жизни становился нашим образом жизни, чтобы мы никогда не теряли способность различать добро и зло в соответствии с тем, как мы научены Самим Господом и Спасителем. Наша задача заключается в развитии положительного свидетельства о Евангелии и словом, и делом. На каждой роток не накинешь платок. Не нужно на каждого огрызаться и с каждым спорить, хотя некоторые вызовы, обращаемые к Церкви, требуют ответа — с тем, чтобы не соблазнялись люди; и каждый христианин в меру своих сил обязан отвечать. Но не нужно сердце свое отдавать этой борьбе, нужно хранить себя во внутренней чистоте и духовном спокойствии. Святые отцы, полемизируя с язычниками или еретиками, сохраняли внутренний мир.

Это внутреннее спокойствие в душе, в отношениях между христианами, спокойствие во внутренней жизни Церкви является самым сильным ответом. Не будем суетиться, не будем будоражить себя, но вместе с тем будем хранить бдительность и способность защитить слово Божие и Церковь. Самая главная задача заключается в том, чтобы нападки на Церковь не разрушали нашего внутреннего состояния и не помрачали нашего христианского образа жизни.

На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божие благословение пребывает с вами, и да хранит вас Господь от всяких соблазнов и искушений, да дарует Он вам разумение и силы в отстаивании своих христианских убеждений и в хранении христианского образа жизни.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси