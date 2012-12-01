Патриарх Кирилл: Латвийские «неграждане» — рана на нашем теле

30 ноября 2012 года в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с мэром Риги Нилом Ушаковым, сообщает Патриархия.ru.

Святейший Патриарх Кирилл выразил удовлетворение тем уровнем отношений, которые существуют сегодня между Латвийской Православной Церковью и латвийским государством. Латвийская Православная Церковь сегодня может вести работу с заключенными и работу в Вооруженных силах. У детей есть возможность изучать христианскую традицию в школе

Однако у русскоязычной общины в Латвии есть и ряд проблем.

«44% людей, проживающих в Латвии, считают русский язык своим родным, но до сих пор он официально является языком иностранным. Это уникальный случай в мировой практике. До тех пор, пока ситуация не изменится, мы будем выражать свою обеспокоенность по этому поводу. Аналогичная ситуация сложилась с правами большого количества людей, которых до сих пор называют «негражданами». Это рана на нашем теле, и пока эта рана болит, мы не сможем забыть эту проблему», — отметил Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Патриарх убежден, что решение языковой проблемы не ослабит латвийскую идентичность, не нанесет какой-то ущерб и не спровоцирует конфликты, а напротив, будет содействовать международному престижу Латвии, симпатиям со стороны ближайших соседей, и способствовать укреплению социального мира и стабильности в обществе.

Также Патриарх Кирилл положительно оценил решение о закрытии нескольких неонацистских интернет-сайтов и выразил надежду, что неонацизм, представляющий опасность не только для латвийского общества, не получит развития.

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