Киевсовет разрешил разработку проекта по отводу земли УПЦ

Киевсовет принял решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства для отвода трех участков религиозным общинам Украинской православной церкви.

В частности, речь идет об участке для прихода Святого Великомученика Георгия Победоносца на ул. Георгия Кирпы, 1 в Соломенском районе г. Киева, площадью 0,57 га для строительства и обслуживания храмового комплекса; участок для прихода в честь Преображения Господня, площадью 0,11 га на ул. Мельникова, 81 в Шевченковском районе г. Киева для строительства, эксплуатации и обслуживания храма в честь Преображения Господня; участок для прихода Пресвятой Богородицы «Целительница» в Ватутинском районе г. Киева на ул. Братиславской, 3 в Деснянском районе г. Киева, площадью 0,06 га для эксплуатации и обслуживания культового сооружения.

Впоследствии, после принятия Киевсоветом соответствующего решения об отводе данных земельных участков, они будут переданы УПЦ в постоянное пользование.



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