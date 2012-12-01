В Москве установят поклонный крест в память о преподобной Евфросинии

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Кремле чин освящения мемориальной доски в память о великой княгине Евдокии Дмитриевне (преподобной Евфросинии Московской), которую почитают небесной покровительницей российской столицы, сообщает РИА Новости.

"Программа торжественных мероприятий начнется с церемонии открытия на Рождественском бульваре поклонного креста в память о преподобной Евфросинии, по воле которой в 1395 году в Москву была принесена чудотворная Владимирская икона Божией Матери, спасшая Русь от нашествия Тамерлана", — говорится в сообщении организатора памятных мероприятий, Межрегионального общественного фонда "Центр национальной славы".

После установки поклонного креста, в церкви Рождества Богородицы на территории Кремля состоятся молебен и чин освящения мемориальной доски с участием иерархов Русской православной церкви.

Торжественные мероприятия проводятся в рамках проекта "Служение Отечеству: события и имена" в год празднования 1150-летия зарождения российской государственности, поддержку этой инициативе оказывает правительство Москвы, сообщают организаторы.

Преподобная Евфросиния (1353-1407) была супругой великого князя Дмитрия Донского. После его смерти фактически стояла во главе Великого Московского княжества, будучи блюстительницей престолонаследия среди сыновей. Преподобная Евфросиния также являлась основательницей Вознесенского женского монастыря, ставшего усыпальницей многих представительниц великокняжеского и царского рода и разрушенного в 1929 году.