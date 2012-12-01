В Москве проходит заседание Высшего Церковного Совета РПЦ

30 ноября 2012 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя началось заключительное в этом году заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом по повестке дня. Как отметил Святейший Патриарх, Высший Церковный Совет, в первую очередь, рассмотрит ряд документов, посвященных вопросам молодежного служения и катехизации.

Согласно Положению, Высший Церковный Совет является исполнительным органом Русской Православной Церкви, действующим при Патриархе Московском и всея Руси и Священном Синоде Русской Православной Церкви.

Высший Церковный Совет рассматривает вопросы богословского образования, просвещения, миссии, церковного социального служения, информационной деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви и церковных СМИ, вопросы взаимоотношений Церкви с государством, обществом, Поместными Православными Церквями, инославными конфессиями и нехристианскими религиями, церковного управления и хозяйствования и иные вопросы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси