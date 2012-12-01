В ОВЦС обсудили с Послом Сирии положение христиан в этой стране

29 ноября 2012 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в России доктором Риадом Хаддадом и представителями Ассоциации по поддержке семей погибших «Июль» Галей Мраккади и Джорджем Аш-Шауи.

Посол Сирии сообщил участникам встречи о последних событиях в стране, после чего Г.Мраккади описала бедствия христиан Сирии, половина из которых в результате боевых действий лишились крова, нуждаются в медикаментах и нормальной пище. Она рассказала о массовом исходе христиан из Сирии. Положение беженцев постоянно ухудшается в связи с наступлением холодов и прекращением гуманитарных поставок. Но, несмотря на это, многие из христиан хотят остаться на родине своих предков даже перед лицом опасности.

Со своей стороны, митрополит Иларион рассказал гостям об усилиях Русской Православной Церкви, направленных на поддержку страдающих братьев и сестер на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Было принято несколько заявлений Священного Синода в связи с увеличением случаев преследования христиан. А в конце октября текущего года я выступал на заседании III Комитета ООН с докладом, посвящённым дискриминации христиан в мире», — сказал Владыка.

Председатель ОВЦС высказал опасение, что христиан Сирии может ждать судьба их единоверцев в Ираке, число которых сократилось в этой стране более чем в десять раз. В этой связи митрополит Иларион указал на необходимость совместных усилий, направленных на защиту их права жить на родной земле.

Как отметил Владыка, защита гонимых братьев и сестёр на Ближнем Востоке и в Северной Африке осознается одной из главнейших задач, решение которой не требует отлагательств, и Русская Православная Церковь готова подключиться к оказанию гуманитарной помощи Сирии.

Служба коммуникации ОВЦС