1025-летие Крещения Руси – от Камчатки до Ужгорода: сбор инициатив

В информационном агентстве УНИАН 22 ноября состоялась пресс-конференция на тему: «1025-летие Крещения Руси: совместное празднование в Украине, России, Беларуси - 2013 год».

Участники пресс-конференции рассказали о новом, международном формате празднования Дня Крещения Руси; о сборе общественных инициатив для создания программы празднования; о работе совместного международного комитета, который будет состоять из представителей Украины, России и Беларуси.

На пресс-конференции были представлены проекты, приуроченные к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Рок-музыкант, руководитель международной общественной организации "День Крещения Руси" Олег Карамазов

ДО РОЖДЕСТВА СОБИРАЕМ ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАЗДНОВАНИЯ

Старшие товарищи нам сказали, что как-то негоже, ведь город Киев - колыбель славянской цивилизации, а об этом дне - о Владимировом Крещении, мало кто помнит, и даже Церковь не всегда вспоминает эту дату. В 2007 году мы занялись организацией празднований ко Дню Крещения Руси: провели масштабный концерт, собрали около 100 тысяч людей.

Впервые Предстоятель Украинской Православной Церкви вышел к людям и сказал: «Поздравляю вас с Крещением Руси». С тех пор празднование стало ежегодным. Теперь Украина и Россия считают этот день государственным праздником.

Мы продолжаем часть своей жизни посвящать этому делу. И в следующем году 1025-летие Крещения Руси будет отмечаться в международном формате. Митрополит Владимир написал письмо Патриарху Кириллу, в котором выразил инициативу совместного празднования Дня Крещения Руси со всеми, кто причисляет себя к этой цивилизации.

В следующем году ожидаются большие празднования - от Камчатки до Ужгорода и далее. Имея опыт организации празднования, мы обратили внимание на то, что множество инициатив приходит во время самого празднования. У нас, как у организаторов, есть благословение объявить о сборе народных инициатив.

На почтовый ящик МОО «День Крещения Руси» info@dkr.kiev.ua до Рождества мы будем принимать те инициативы, которые, возможно, станут частью программы празднования в следующем году. Мы обращаемся к представителям медиа, донести, по возможности, нашу информацию. Рады тому, что на наше обращение откликнулся «Клуб главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии».

Академик, директор Института археологии Национальной академии наук Украины Петр Толочко

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР БЫЛ СДЕЛАН ВЛАДИМИРОМ СВЯТОСЛАВОВИЧЕМ В X ВЕКЕ

Я присутствую в очередной раз на таком интересном событии, как возвращение нас к нашей памяти, к истокам – Крещению Владимира в 988 году. Но и не только ко Крещению. По существу, событие, связанное с Крещением, переросло рамки только церковного события, это стало событием государственной важности. Русь от язычества переходила к Православному христианству.

Я думаю, что мы правильно сделали, что праздновали 1000-летие Крещения Руси. И 1025 лет для меня как для историка это хороший повод еще раз обратить нашу память в те далекие времена X века. Еще раз изучить это время, изучить политических государственных деятелей.

Ведь в чем была сила принятия христианства? Естественно вера… Я человек не церковный, хотя генетически православный. Я принимаю то изначальное наше приобщение. Но мне кажется, что принятие Православия из Византии превосходило эти рамки, просто церковного действа.

Русь была на переломе своего существования. Это смена всей социально-политической системы, социально-культурной системы. Вчерашние язычники становились христианами. И этим актом князь Владимир ввел православных славян в византийское содружество православных наций. Это событие всеевропейского масштаба. И конечно, как сказал Патриарх Кирилл, мы должны обращаться к своей истории, вот к той купели Днепровской, откуда начиналась вера. Это важно по многим причинам…

Мне приходится заниматься вопросами церковной истории времен Киевской Руси. Я знаю многие настроения историков, которые полагают, что Владимир Святославович «поставил не на того коня», дескать, вот если бы он принял христианство из Рима, а не из Константинополя, вот мы бы сейчас были как Европа, и в НАТО, и в ЕС… Распространяются слухи о меньшей силе структурно-созидательной Православной Церкви… Якобы протестанты хорошие, католики еще лучше, а православные – немножко не грамотные.

Некоторые уехали за рубеж и оттуда рассказывают, как бы хорошо было, чтобы Украина была в семье католических стран. Меня настораживают заявления наших руководителей… Это еще Юрий Ехануров (бывший премьер-министр. – УНИАН) сказал, а потом другие повторили, что вхождением в Европу мы делаем цивилизационный выбор. Я тогда говорил, что я не знаю, какой выбор делает этот человек, который провозгласил тезис. Но для меня выбор сделан Владимиром Святославовичем в X веке.

Русская Православная Церковь имеет огромные заслуги перед народом и перед страной. Если князья подвергали сомнению того или иного князя на киевском троне, то авторитет митрополита был незыблемым. Я ничего не имею против Европы – пусть она живет и процветает. Но делать выбор цивилизационный – все: культуротип, церковность…

…Чем важны эти праздники? Мне кажется, что мы должны готовиться к празднику и проводить всеобуч населения, показывать Церковь не только как явление веры, духовности - а как явление культурологическое, которое нас в X веке уже ввело в содружество византийских наций. Церковь взяла ответственность за воспитание древнерусского народа. По существу, в период Киевской Руси – «русский» и «православный» были синонимами.

Мы должны осознать себя частью того действа, которое происходило в Почайне. По-моему, кроме Патриарха в России никто не понимает, что такое Русский мир. Русский мир – это восточнославянский мир, рожденный в днепровской купели. Я не хочу сравнивать какая вера лучше. Но нам историей суждено быть православными христианами. Негоже нам или подвергать сомнению, или отказываться: от родителей же не отрекаются…

Наше Православие – это наши прародители, которые сообщили перспективу исторического развития Киеву, всему восточному славянству на тысячелетия вперед. Русская Православная Церковь имеет огромные традиции. Мы знаем, столько подвижников, столько святых, начиная от Бориса и Глеба…

Владимир был провозглашен святым во времена татаро-монгольского нашествия. Когда нужно было знамя за воскрешение киево-русского наследия, тогда был князь Владимир причислен к лику святых. У нас своя прекрасная история, и часть этой истории Русская Православная Церковь. Поэтому я всегда горячо поддерживаю все инициативы, которые дают нам возможность еще раз окунаться в наше прошлое, в том числе и церковное прошлое.

Депутат Киевского городского совета, член правления Международной общественной организации «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко

ПРЕЗИДЕНТАМ ТРЕХ СТРАН НАПРАВЛЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДДЕРЖАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА

Одним из основных событий празднования Дня Крещения Руси в 2013 году станет начало строительства храмового комплекса в честь крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира - с христианскими крещенскими купелями, аналогичными купелям на Святой Земле - израильскому Иорданиту.

Храмовый комплекс будет построен в Киеве, на берегу Днепра, у подножья Киево-Печерской лавры. Вокруг храма-крестильни будут устроены христианские крещенские купели. Комплекс будет построен почти там же, где было совершено Крещение.

Сам храм, если взглянуть сверху, будет иметь форму креста. Это символизирует то, что именно в этом месте апостол Андрей начал апостольскую проповедь на нашей земле. Только спустя тысячелетие князь Владимир принял решение о том, что его народ должен иметь христианскую православную веру.

Проект Храмового комплекса, вид с реки Днепр

Возле храмового комплекса будут построены колокольня, музей Православия. Одним из главных объектов комплекса станет диорама, воссоздающая события Крещения на берегах Днепра.

Мы хотим, чтобы она была не хуже, чем диорама Севастопольской битвы, которая действительно поражает воображение.

Мы начнем строительство в год празднования 1025-летия Крещения Руси. Все необходимые документы получим где-то к концу мая. Этот проект имеет, в первую очередь, культурологическое и историческое значение.

Также в структуру комплекса войдут помещения, где люди смогут переодеться для омовения в христианских крещенских купелях. Для людей, приезжающих совершить омовение в водах реки Иордан, в местечко Иорданит, в Израиле, есть все необходимое для этого. Мы хотим создать в Киеве современное, максимально комфортное место, где будет возможность окунуться в воды Днепра и прочувствовать то, что происходило на его берегах 1025 лет назад. А кто не крещен – принять здесь Святое Крещение, на месте, где этот православный обряд может быть совершен так, как это происходило во время князя Владимира.

Мы надеемся на то, что этот проект будет поддержан главами тех государств, которые, по словам святого Лаврентия Черниговского, входят в Святую Русь: Украины, России и Беларуси. Соответствующие предложения отправлены президентам трех стран, и мы рассчитываем на патронат этих государственных деятелей.

Мы думаем, что каждому человеку будет приятно сделать свой вклад - пускай это будет лишь кирпичик. Пример – это строительство Храма Христа Спасителя, в Москве. Каждый человек имел возможность вложить частичку своей души в строительство этого храма.

И тогда многие люди смогут не просто сказать: «Здесь была крещена Русь», а и посетить это место. Кто захочет, сможет окунуться в Днепре, а кто не крещен – креститься. Этот православный обряд может быть совершен в полном соответствии с тем, как это происходило 1025 лет назад. Есть еще ряд проектов, которые будут инициированы нашей организацией.

Один из таких проектов достаточно серьезный, мы пока его не анонсируем. Это создание некой образовательной линейки учреждений в Киеве. Это будет детский сад, школа и университет. Есть идея возрождения университета, который когда-то был в городе Киеве – в честь святого князя Владимира.

А сейчас мы инициируем конкурс детского рисунка в честь Дня Крещения Руси. Победители смогут летом отдохнуть в Крыму. Будет инициатива и для школьников – написание сочинений. Для студентов мы предложим написать реферат на тему влияния Крещения Руси на историю нашего народа. Мы постараемся максимально задействовать подрастающее поколение, получить живой интерес именно у молодежной аудитории.

Член исполкома Национального Олимпийского комитета Украины, призер Олимпийских игр Александр Крикун

В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ БОГ ВЗЯЛ ПОД ОПЕКУ НАШУ СТРАНУ И ВЕСЬ НАШ НАРОД

Я и мои друзья всегда с огромной радостью принимаем участие в этом мероприятиях по случаю Крещения Руси, потому что без духовности, без некой силы, невозможно говорить ни о каких рекордах. Я благодарен организации "День Крещения Руси" - людям, которые вернули нам этот праздник.

Ведь мы с огромной радостью празднуем День Независимости, День Конституции, но забываем, что в День Крещения Руси Бог взял под опеку нашу страну и весь наш народ. Я сейчас говорю не только о народе Украины, я говорю и о славянских народах - России и Беларуси.

Мы все понимаем, что только в здоровом теле – здоровый дух, как бы банально это ни звучало. Поэтому спортсмены своими победами прославляют свой народ, прославляют свою духовность. У нас на олимпийской базе тоже есть часовенка, многие спортсмены ходят в церковь перед поездкой на соревнования: и свечку поставить, и просто поблагодарить Бога. Поэтому нам действительно было бы интересно, если бы все, кто нас сейчас слышит, кому небезразлична эта ситуация, предложили, чтобы мы могли провести спортивные соревнования широкого масштаба – и в Киеве, и в соседних государствах.

Сейчас есть реальная возможность заявить об этих инициативах, чтобы оргкомитет мог подумать, как воплотить их в жизнь. Думаю, что мы достойно встретим этот праздник, и не только красивыми концертами - сильные духом люди померяются еще и силой.

Генеральный директор студии «Бабич дизайн» группы компаний «Star Media» Валерий Бабич

МЫ С ВАМИ СЕЙЧАС В УНИАН. ПО ПРЕДАНИЮ, КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КРЕСТИЛ СЫНОВЕЙ СВОИХ ВОТ ЗДЕСЬ – В КРЕЩАТОМ ЯРУ

Пять лет назад, когда Олег предложил нам поучаствовать в создании фильма о Крещении Руси – это, конечно, был для нас неожиданный опыт. Но мы с радостью взялись. До этого у нас было несколько проектов, связанных с историей нашей страны Украины и России в том числе. Был большой проект, 500-серийный - "История государства Российского" по Карамзину.

На «Интере» прошли несколько проектов, посвященных истории Украины – «Країна», «Война» и другие. Это были небольшие анимационные истории. И конечно, когда появилась возможность сделать «Крещение Руси», а это некая квинтэссенция всей славянской истории, начиная от Рюрика и заканчивая сегодняшним днем. Но где-то она как-то капсулируется гибелью Бориса и Глеба, сыновей Владимира, когда государство перешло на другой нравственный уровень. Вот эта история сама по себе сама в себе замыкающаяся, такая вот удивительная, кинематографическая история.

И когда возникло предложение как-то расширить, сделать чуть больше, какими-то современными средствами, мы с удовольствием за это взялись, имея уже кинематографический опыт, кроме анимационного. Вышел проект «Великая Война», 18 серий на «Первом канале». Были проекты, например, «Титаник», «1812 год», который прошел на первом канале российского телевидения. И сейчас наше подразделение в Москве делает большой восьмисерийный фильм под названием «Романовы» (в следующем году - 400 лет дому Романовых).

Я думаю, это тоже будет масштабный исторический проект. Крещение Руси абсолютно логично укладывается в нашу историю, и мы хотим сделать фильм – настоящий, хороший, историческо-документально-игровой. Я сейчас не готов говорить о жанре, о том, каким он точно будет. Сейчас мы обсуждаем синопсис, в каком виде это может быть, какие возможности будут нам предоставлены. Хотелось бы сделать очень современную историю, потому что часто все, связанное с историей церкви, – какое-то скучное. Колокола звонят, с крестами ходят…

Зритель как-то привык к тому, что православное – значит скучное. Это не так. Это удивительный пласт драматургии, переживаний, личных отношений, колоссальных характеров. Святослав, Владимир, его сыновья… Какой силой духа должны были обладать Борис и Глеб, имея дружину Владимира и отказавшись идти убивать брата своего. В кино этого нет! Я очень надеюсь, что совместными усилиями нам удастся создать, написать сценарий и, возможно, к юбилею, может, немножко позже…

Пока трудно сказать о сроках. Но хотелось бы к лету иметь хотя бы одну-две серии фильма для того, чтобы людям показать весь спектр переживаний исторической картинки и того огромного, колоссального опыта, духовного и политического, о котором Петр Толочко говорил, донести его до наших зрителей: это было, это не сказка, это не миф.

Мы с вами сейчас сидим в УНИАН. По преданию, князь Владимир перед крещением на Днепре, крестил сыновей своих вот здесь – в Крещатом Яру. То есть мы с вами сейчас сидим практически в том месте, где крестились сыновья. На пересечении Михайловской и Крещатика были ворота, мост, который через яр переходил. И под мостом бежал ручей, экологически чистый тогда еще. Вот оно, это место, здесь, не где-то. Может, это символически поможет нам стартовать и реализовать этот замечательный проект, полезный, современный.

Церковный он лишь в том смысле, что тема истории Церкви в нашем государстве неразделима, особенно в этот период. Но я не хочу, чтобы зрители, пресса, в том числе, воспринимали фильм исключительно как «православное кино». Это должно быть интересное, современное кино с борьбой, с драмой, с переживаниями, с победой духа! И я надеюсь, что все это сложится так, как мы планируем.

Член совета клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии Владимир Скачко

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ МИР, А ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬСЯ САМОМУ

Наш клуб возник в ноябре прошлого года исключительно для координации действий - не по контенту, а по менеджменту выживания. Потому что СМИ, во всяком случае, на постсоветском пространстве, переживают очень сложные моменты – они вынуждены выживать. А выживание выбрасывает в неформат всякие переживания, нравственные искания, какие-то духовные моменты.

Потому что главное – выжить, главное – получить прибыль, обеспечить зарплату. СМИ становится развлекающим и баблодобывающим, а это по большому счету, не всегда то, что нужно человеку.

Мы, Клуб главных редакторов, попытаемся эту информацию распространить во всем мире, который считает себя православным и христианским, потому что все прекрасно понимают, что религия никогда не отворачивала от войн, никогда их не предотвращала. Но вера всегда смягчала души. И иногда вера дает надежду хотя бы на спасение после смерти. А это очень важно. Если мы введем, хотя бы частично, заповеди Божьи в формат работы СМИ, уже появится эта надежда.

Я на днях вернулся из Армении, где второй человек в Армянской христианской апостольской церкви, напомнил слова Николая Бердяева, что русский человек должен ходить в церковь не для того, чтобы изменить мир, а чтобы измениться самому. И мы должны призывать человека измениться. И еще он сказал очень страшную и очень хорошую вещь: виноват не потерянный, а потерявший. И мы периодически, описывая политические игрища, борясь за рекламу, за деньги, теряем сами.

И вот такой праздник… Говорят, мол, зачем, некруглая дата… 26, 27, 28, 29 лет – нужно праздновать каждый раз, напоминая о том, что, по большому счету, человека из бездуховного животного состояния наверх поднимает дух. Может быть, вера. Поэтому Клуб главных редакторов постарается организовать и встречи с церковными иерархами в России, и в Украине, и в Беларуси. Донести их точку зрения, популяризировать, как они это видят и что они предлагают. Я думаю, что Бог нас каким-то образом услышит и управит. Не все мы помрем.

Ответы на вопросы

Виктория Дегтяр: Олег, вы выступаете организатором празднований Дня Крещения Руси в Украине. Скажите, кто является организатором в России, Беларуси?

Олег Карамазов: Когда в 2008 году мы организовали первое празднование, была создана общественная организация. В этих странах у нас всех есть друзья. Сейчас у нас есть представительство в России, есть белорусы – тоже такие же люди, как мы: люди из бизнеса, музыки, спорта, медиа.

По решению Блаженнейшего митрополита Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, и оно полностью поддержано Патриархом Кириллом, организацией всех мероприятий в следующем году в России, Украине, Беларуси будем заниматься мы и наши представители в этих странах.

Газета «Комментарии»: Я хотел бы уточнить насчет храмового комплекса: где именно он будет и получены ли уже разрешительные документы на проект?

Алексей Омельяненко: Храмовый комплекс предполагается разместить в том месте, где находится памятник основателям Киева. Сейчас там стоит храм, он пока деревянный. Митрополит Владимир освятил крест на месте строительства в 2007 году. На сегодня сбор документов, касающихся землеотвода, практически готов. Проект – в предпроектной стадии. Завершающие документы мы планируем получить где-то к концу мая, и к дате Дня Крещения Руси символично начать строительство этого объекта.

Какая территория отведена под строительство?

Алексей Омельяненко: Где-то в районе 30–50 соток. Частично объекты будут размещены под землей…Я сейчас вам точно не скажу, но предпроектными разработками предусмотрена именно такая территория.

Арт-директор Парка Киевская Русь Наталья Петрова:Под Киевом, в селе Копачев, создается Киевский Кремль – город Владимира в масштабе 1 к 1. Мы уже несколько лет проводим Дни Крещения Руси. Поэтому целесообразно ли нам объединяться? И вопрос-предложение коллег: рассмотреть территорию "Парка Киевская Русь" для совместного празднования в следующем году?

Олег Карамазов: Мы встречались с вашим руководством. Я уверен, что мы найдем что-то общее, и, конечно же, в рамках празднования с вашего разрешения будем проводить большое количество мероприятий и на вашей территории.

Как пример инициатив - в прошлом году к нам пришел Владимир, он находится сегодня в этом зале - и рассказал: «Я проехал от Камчатки до Киева, договорился о том, что 28 июля, в День Крещения Руси, в 12 часов по местному времени начнется благовест – колокольный звон". Этот человек сделал все один… В следующем году он предлагает провести международный фестиваль духовной колокольной музыки в пяти лаврах. Я знаю, что Церковь обратила на это внимание и поддержит. Мы же в свою очередь ждем предложений, они действительно будут рассмотрены. И я думаю, что программа празднований в следующем году будет интересная, яркая и широкая.

Анна Горпинченко, Ярослава Парака. «УНИАН-Религии».