Священник УПЦ будет служить в миротворческом контингенте ООН

Настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского г. Винницы священник Виктор Парандюк следующие полгода будет служить в составе украинских военнослужащих миротворческого контингента ООН в Демократической Республике Конго.

Бывший военный летчик, подполковник Военно-Воздушных Сил Украины, а ныне священник Винницкой епархии будет исполнять обязанности офицера по связям с религией.

Очередная группа украинских миротворцев отправилась в Конго 29 ноября. Для 150-ти украинских военных отец Виктор станет не только офицером, но и духовным наставником, который будет помогать им в сложных, а зачастую и опасных условиях миротворческой службы.

На свое новое назначение отец Виктор получил благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и правящего архиерея митрополита Винницкого и Могилев-Подольского Симеона.

Украинская Православная Церковь