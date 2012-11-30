В Киеве в день памяти монахини Алипии ожидаются тысячи паломников

Православные христиане сегодня празднуют день памяти особо почитаемой подвижницы - монахини Алипии (Авдеевой), которая покоится в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева (Голосеевская пустынь).

Как сообщили УНИАН в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре, в течение дня в обители будут совершаться заупокойные панихиды.

«Ежедневно к могиле монахини Алипии приходят сотни людей. Но каждый месяц 30 числа – особенный. По традиции, в Голосеевскую пустынь приезжают тысячи почитателей памяти матушки. К пустому колодцу, как говорит народная мудрость, люди не идут», - отметил наместник Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

По словам наместника, в день преставления блаженной поток людей начинается ранним утром и не прекращается до позднего вечера. Люди несут живые цветы и искренне верят, что по молитвам блаженной старицы к Господу получат просимое.

Также отец Исаакий рассказал о том, что Голосеевский монастырь собирает материал для новой книги, посвященной матушке Алипии.

«Если Господь сподобил вас быть свидетелем чудес, свершенных по молитвам старицы или лично общаться с благословенной матушкой, просим связаться с нами через электронную почту admin@goloseevo.com.ua», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2012 года около 80 тыс. паломников посетили Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева (Голосеевская пустынь), где отмечали день памяти монахини Алипии (Авдеевой).

Справка УНИАН. Монахиня Алипия (Агафия Тихоновна Авдеева) родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской Лавре.

Монахиня обладала особым даром предвидения. Чтобы узнать, что человеку грозит опасность, ей достаточно было лишь взглянуть на него. Знали монахиню при жизни и как целительницу. К ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

День своей смерти монахиня Алипия предсказала заранее. 30 октября 1988 года она умерла и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира останки монахини Алипии перезахоронили в Голосеевском монастыре, на территории которого матушка жила в последние годы своей жизни.

Существует множество рассказов людей, которые после посещения ее могилки выздоровели. Ежедневно к месту захоронения монахини приходят десятки людей, оставляют записки ”о здравии” и ”о упокоении”. И просьбы людей, говорят, читает сама Алипия.

Монахиня Алипия пока еще не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни особого поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая и 30 августа.