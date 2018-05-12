Чудеса по молитвам Матушки Алипии

Прошло уже много лет с момента переселения Блаженной Старицы монахини Алипии в иной мир, но память о ней не угасает, а наоборот, все более набирает силу. Ее жизнь была тесно переплетена с судьбами многих людей.

По традиции, каждый месяц 30 числа отмечается день памяти Матушки Алипии.

Поток людей в Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева начинается ранним утром и не прекращается до позднего вечера. Люди несут матушке живые цветы и искренне верят, что по молитвам Блаженной Старицы ко Господу, получат просимое.

День своей смерти монахиня Алипия предсказала заранее. 30 октября 1988 года она отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Некоторые свидетельства чудес, совершенных по молитвам Старицы, были собраны в книгу «Стяжавшая любовь».

В день памяти Блаженной старицы «УНИАН-Религии» публикует некоторые выдержки из этой книги.

Матушка Алипия: «Послушание превыше поста и молитвы»

Многое связывает мою семью с именем благодатной Старицы монахини Алипии — я и моя дочь много лет были ее духовными детьми. Сейчас дочь является насельницей Свято- Введенского монастыря города Иваново.

В монастыре мне рассказали один такой интересный случай.

В монастырском скиту есть две матушки: одна из них исполняет должность келаря — это послушание кухонного плана, зовут ее Эсфирь, а другая матушка Ольга — старшая над скитом. Хоть матушка Эсфирь старше матушки Ольги по возрасту и она уже является мантийной монахиней, но матушка Ольга — старшая по должности и начальница скита, хоть и не имеет еще пострига.Случилось как-то матушке Ольге дать матушке Эсфири какое-то незначительное послушание, а она пренебрегла им и решила: «Ну и что — я мантийная и по возрасту старше».

И снится матушке Эсфири сон — блаженная Алипия говорит ей во сне: «Слушай матушку Ольгу!» Вот так Старица после своей смерти приводит к покаянию!

И матушка Эсфирь в то же утро пошла к скитоначальнице Ольге и попросила у нее прощения: «Все, Ольга! Буду тебя слушать. Матушка Алипия во сне приказала мне слушать тебя!»

(Баркова Екатерина Андреевна, г. Киев)

«По вере все дается»

Тридцать два года я работаю врачом на «Скорой помощи». Матушку Алипию знал еще при жизни, в то время, когда она ходила в Демиевский Вознесенский храм.

Два года назад у меня возникла большая проблема. Появилась экзема — аллергический дерматит и плюс — псориаз. Куда я ни обращался за медицинской помощью — облегчения не получал. Лечение давало эффект приглушения, а дальше снова возникали рецидивы.

У меня, казалось, было, безвыходное положение. И я вспомнил о матушке Алипии, о том, как она помогала людям. Я пошел на кладбище, отстоял благодарственный молебен, помазался святым маслицем от лампады на кресте. После этого через день в течение недели острый процесс начал уходить, утихать и я мог мочить руки водой, работать.

По вере все дается. Такой длительной ремиссии у меня никогда не было, значит, как я считаю, произошло исцеление. Заболевание более о себе не напоминает. Молитва Матушки перед Богом дала свои результаты, в чем я ей благодарен и низко кланяюсь.

(Максименко Борис Иванович, г. Киев)

«Мгновенная помощь»

У Маши, моей дочери, заболели лимфатические узлы. Ей приписали множество лекарств, но вместо лечения мы поехали на Лесное кладбище.

Постояли у могилы Матушки, помолились, дети наши резвились там, играли, кормили голубей, чувствовали себя свободно. Взяв с собой домой земельки с могилки, приехали домой.

Всего два раза я приложила к шее дочери землю блаженной, замотав вокруг платочком. Дочь поспала, и все прошло — узлы исчезли.

Также произошло исцеление хронического гайморита. Перед сном я прочитала «Отче наш», а в это время держала землю Матушки у носа. Не успела я прочитать, как заложенность носа исчезла, ночь прошла нормально. Помощь Матушки приходит мгновенно. Теперь прокол мне не нужен, тяжелых обострений болезни у меня уже не наблюдается.

(Татьяна Темчур, г.Киев)

«Отгони от меня болезнь!»

Меня постиг тяжелый недуг — инсульт, последствия которого еще долго заставляли себя знать. В это время я решил сходить к могиле матушки Алипии, о которой уже знал давно, слыша много рассказов о ней в храме.

На кладбище было множество людей, протиснувшись к кресту, я постоял некоторое время у него и с радостью и надеждой в сердце возвратился домой.

Ночью наступил очередной приступ — начинаясь от головы и проходя к шее, мучила невыносимая боль. Нет слов в языке, которыми можно было бы передать мои ощущения. Казалось — тело сжимается, и кто-то его вырывает.

Проснувшись от дикой боли, я громко закричал:

«Матушка, отгони от меня эту болезнь! Матушка Алипия — спаси меня, помоги мне!» И мне стало легче, легче, легче — и страшная болезнь с тех пор отошла от меня.

Рассказ о моем исцелении прозвучал на кладбище у креста во всеуслышание собравшегося народа. К Матушке я пришел, чтобы поблагодарить ее и засвидетельствовать ей свою признательность.

(Приступа Андрей Николаевич, г.Киев)

«Ответ на просьбу»

В июле 2002 года я обследовалась у врача, и в результате мне был установлен диагноз болезни, которая прогрессирует этап за этапом и приводит к раку.

Проведя активные курсы лечения осенью и зимой, положительного результата не было — болезнь развивалась дальше.

Врач назначает мне третий курс лечения. Уверенности в том, что этот третий курс поможет мне — не было ни у меня, ни у врача.

Первый раз на могиле матушки Алипии я побывала в день ее смерти — 30 октября 2002 года. До этого мне подарили книгу о Старице, я прочитала ее, и она очень сильно подействовала на меня.

Необычайное ощущение благодати посетило меня на кладбище. Это чувство особое, его нельзя ни с чем сравнить и передать словами. Покой, тишина, радость — вот те скупые слова, которые можно применить к этому особому состоянию. Меня поразило то, что Матушке можно обратиться в письме- записке, положив ее за крестик. Передала и я Матушке свое письмецо. Просьба о выздоровлении неотступно присутствовала в каждой записке, обращенной к святой.

Да и мысленно я всегда обращалась к Матушке, взирая на ее фотографию.

В мае, перед началом нового курса лечения, я снова была на кладбище. Не забыла попросить благословение на начало курса.

В июле я сдала повторные анализы, и положительный результат был достигнут — угрожающей болезни у меня не было, анализ был хороший. Благодарю тебя, Матушка, за руку помощи, которую ты протянула мне!

(Стопченко Светлана Николаевна, г.Киев)

«Утром сыпи уже не было…»

Это было осенью. Мы поехали на могилку блаженной Алипии.

Поставили свечки, помолились, взяли земельку, масло. Я решила взять земельку, растворила ее в воде и эту воду вылила в ванну. Сразу я почувствовала благодатное состояние своей души. А вскоре я получила полное исцеление ноги, на которой долгое время была сыпь, причинявшая мне сильную боль.

Я помазала ногу маслом из лампады блаженной и помолилась так: «Матушка, помоги мне, исцели мою ногу, так как я не могу ходить, лишена церкви». Моя душа исполнилась необыкновенной легкостью и спокойствием и в этом состоянии я легла спать. Утром сыпи на ноге уже не было.

(Анна Васильевна Чуян, с.Кропивна Нежинский район, Черниговская область)

«Нужно чудо, чтобы он не был инвалидом!»

Дмитрий проходил службу в армии в Житомирской области. Но больницу, сделали операцию в отделении гнойной хирургии. Начался остеомиелит, протекающий в острой форме. Гнила кость.

Следующим этапом в ходе лечения стал киевский госпиталь, где Дмитрию сказали, что нужно великое чудо, чтобы он не был инвалидом. Также добавили, что ему предстоит семь-восемь операций. Дмитрий и решил тогда, что если будет инвалидом, то покончит жизнь самоубийством.

Услышав об этом, Галина с дочерью направились на кладбище к матушке Алипии, написав записочку: «Матушка! Исцелите этого несчастного парня!» — и взяла песочек с могилки.

Проведывая больного, они принесли ему песочек и сказали: «Димочка, ты, пожалуйста, не расстраивайся, у тебя была одна операция — она будет и последней. Прикладывай этот песочек — он с могилы великой чудотворицы монахини Алипии. Приложи и ходи. Только если будешь идти на перевязку — снимай, а когда вернешься в палату — снова прикладывай».

Дмитрий послушался — все выполнял. И вера его спасла. Операций больше не делали. Вскоре он выздоровел, выписался из госпиталя и сейчас работает в Киеве.

«Ответ всегда есть!»

Я хочу рассказать о своем брате. Он у меня долгое время был маловерующий, невоцерковленный. Для меня это была большая боль.

И вот пришел день его рождения. Я размышляла о том, что же такое подарить ему? И я подарила ему книгу о матушке Алипии.

Прочитав книгу, брат выразил желание поехать на могилку Старицы. И вот с тех пор он — постоянный посетитель этого святого места. Его не узнать — он духовно преобразился, исповедуется, причащается, молится Богу. Книгу о Матушке он дает читать всем своим знакомым и рассказывает многим о ней.

Мне кажется, что матушке Алипии сегодня дана от Бога благодать именно в том, чтобы просвещать народ верой, оживлять неверующие сердца. То, что столько чудес происходит на ее могиле, является неоспоримым доказательством существования Бога.

Иной приходит к этому пониманию через цепь каких-то размышлений о мире, о его устройстве, а иной в результате каких-то жизненных потрясений. Иному нужно чудо. И Господь дает его через Свою угодницу матушку Алипию. Можно наблюдать, кто приходит на ее могилу. Очень часто — люди нецерковные, но в глубине своей души поверившие блаженной Старице, доверившиеся ей, ожидающие от нее ответа. И он всегда есть! Какое же сердце, даже самое окаменелое, устоит перед такой любовью!?

(Тамара Федоровна Герасименко, г. Киев)

«Помощь от святыньки»

Во время паломнической поездки в Киев к могиле матушки Алипии я взяла для себя благословение домой — масла из лампадки.

По приезду домой я занялась обычными домашними хлопотами — консервацией огурцов. Кипящую воду необходимо было залить в приготовленные банки, однако в результате неосторожности большое количество кипящей воды я опрокинула себе на руку.

После рассказов многих людей о помощи матушки Алипии, я очень поверила ей, поэтому в тот момент, когда я получила такой сильный ожог, мгновенно пришла мысль — помазаться святым матушкиным маслом. Упав на колени, я помолилась ей и попросила помощи. Ожог прошел бесследно в очень короткое время.

(Тихолад Нина Константиновна, г.Белая Церковь)

Матушка Алипия: «Я с тобой!»

Однажды мы с друзьями стояли возле могилки — каждый изливал свою боль. Уста молчали, но кричала душа. А я стояла совершенно равнодушная и думала: «Что толку ходить — сколько прошу, а Матушка меня не слышит и на помощь не приходит». И вдруг я почувствовала мощный поток благоухания — оно разлилось вокруг могилки. Матушка утешала меня, как бы говорила: «Я с тобой, знаю твою боль, твою скорбь, все твои проблемы знаю. Потерпи, не унывай, работай над своей душой, борись со своими страстями».

На душе стало легко и радостно, от могилки не хотелось уходить. Теперь, начиная каждый свой день, я прошу помощи у Бога и у Матушки, и Господь меня не оставляет.

Каждый открыл для себя свою Матушку, каждый чувствует ее по- своему. Теперь я опытно знаю, что сильна ее молитва пред Господом. Если какая-то просьба мне на пользу — Матушка молится за меня, а если нужно потерпеть — Матушка тоже не оставляет, укрепляет и утешает. И трудности кажутся с ней не такими уж и тяжелыми. Когда мне плохо, я мысленно взываю к ней, и чувствую ответ. И душа по ее молитвам ощущает тепло и покой.

(Ткаченко Елена Николаевна, г. Киев)

«Откликнулась на любовь нашей семьи»

В храме архангела Михаила мне посоветовали обратиться за помощью к матушке Алипии на Лесное кладбище.

Мы с мужем поехали к могиле блаженной, где нам очень понравилось. Мы побыли, помолились, полюбили Матушку, которую не полюбить, я думаю, нельзя. И Матушка откликнулась на любовь нашей семьи к ней.

Господь посетил меня болезнью, переносить которую было для меня нелегко. Страдая сильнейшим остеохондрозом, я испытывала невыносимые боли в шейном отделе позвоночника, не могла сидеть, голова, страшно болела. В таком бедственном положении я поехала на кладбище к матушке Алипии, у гроба которой я излила свою скорбь Богу.

Вернувшись домой, я вызвала к себе дочь на помощь, так как выбилась из сил.

На несколько дней боли усилились. Через три дня я почувствовала некоторое облегчение, но в течение недели свои плечи я не чувствовала — они сделались как будто чужие. На вторую неделю совершилось полное исцеление — симптомов остеохондроза я в дальнейшем не испытывала.

(Козловская Евгения Тимофеевна, г.Киев)

Подготовила Мария Проскура – для «УНИАН-Религии».

