Протоиерей Чаплин уважает решение суда по видеоролику «Pussy Riot»

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин счел адекватным решение Замоскворецкого суда Москвы о признании экстремистским видеоролика группы «Pussy Riot»

«Нет оснований не уважать это решение суда. В федеральный список экстремистских материалов включались многие подобные тексты и видеоконтент, и данный ролик вполне адекватно, на мой взгляд, помещен в этот ряд», — сказал священник.

Он отметил, что имя Бога в этом ролике «сопоставлено с бранным словом, другим бранным словом оскорбляется предстоятель Церкви — лицо, почитаемое верующими не только как личность, но и как носитель особого священного сана».

Также текст ролика утверждает, что православные прихожане якобы «ползут на поклоны», в то время как «ничего подобного они не делают», заявил отец Всеволод.

Он отметил, что ранее экстремистскими объявлялись «гораздо менее оскорбительные и враждебные тексты в отношении других религиозных групп», поэтому принятое решение вполне соответствует сложившейся правоприменительной практике.

«Если закон принят, он должен защищать и меньшинства, и большинство, он должен осуществлять справедливость и действовать во всех случаях, когда звучат оскорбительные, враждебные слова в отношении той или иной группы людей, к значимым для них понятиям, символам и лицам», — убежден священник.

ПРАВМИР