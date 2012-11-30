День памяти монахини Алипии

Сегодня совершается традиционный день памяти матушки Алипии. По сложившейся традиции в эти дни в МОНАСТЫРЬ СВЯТО-ПОКРОВСКАЯ ГОЛОСЕЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ приходят все, кто почитает матушку. На протяжении всего дня в Голосеевском монастыре совершаются заупокойные панихиды. Также, каждый пришедший может принять монастырское угощение.

Христа ради юродивая монахиня Алипия (Агафия Тихоновна Авдеева) стала продолжательницей подвига подвижников благочестия Голосеевской пустыни в период полного запустения обители.



Монахиня Алипия родилась 3/16 марта 1905 года в благочестивой крестьянской семье села Вышелей Городищенского уезда Пензенской губернии. Во святом крещении девочка была названа Агафией, в честь мученицы Агафии. Из чувства благоговейной любви к небесной покровительнице матушка всю жизнь носила на спине ее икону. С детских лет она испытала невероятные скорби и лишения. Ее родители были расстреляны, с юности началась ее скитальческая жизнь, сопровождавшаяся тяжелым трудом, преследованиями и нищетой. Жила тем, что Бог пошлет, ночевала под открытым небом; часто нанималась на поденную работу, чтобы иметь кусок хлеба и крышу над головой. Пережила гонения и тюрьму, военное лихолетье и преследования властей.

Монашество приняла в Киево-Печерской Лавре. К тому времени она была уже духовно зрелым человеком и несла один из труднейших монашеских подвигов – юродство Христа ради. Строгий пост, непрестанная молитва, предельно краткий сон, физический труд, постоянное молчание и углубление в себя – такой она запоминалась людям. Но более всего – своей безграничной верой в Бога и любовью к Нему, а также любовью к ближнему. Уже после смерти стало известно, что за каждого человека, о котором она сугубо молилась, монахиня Алипия вешала на шею ключ, и к концу жизни количество ключей увеличилось настолько, что они превратились в вериги.

Последние девять лет жизни подвижница провела в Голосеево. Она поселилась на территории упраздненной обители, продолжая молитвы и подвиги преподобных отцов наших Голосеевских. Именно здесь в полной мере были явлены людям великие духовные дарования блаженной, которых ее удостоил Господь: прозорливость, предвидение, исцеления и утешение страждущих, а более всего – дар любви. Невозможно перечислить все случаи благодатной помощи старицы людям как при жизни, так и после ее кончины.

День своей смерти, 30 октября 1988 года, монахиня Алипия предсказала заранее. В последний путь ее провожало множество духовных чад: монашествующих и мирских, для которых матушка стала и матерью, и другом, и самым близким человеком. Отпевали ее во Флоровском монастыре, а похоронили на Лесном кладбище. 18 мая 2006 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира честные останки монахини Алипии обретены Архимандритом Исаакием с братиями и перезахоронены в Свято-Покровской Голосеевской пустыни, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный Источник».



Когда гроб с останками подвижницы внесли в церковь, над храмом появился крест. В этот же день произошло два исцеления тяжелобольных от онкологических заболеваний. Со времени перенесения мощей блаженной в Голосеевский монастырь собрано множество свидетельств об исцелении от тяжелых недугов.

Ежедневно к могиле монахини Алипии приходят сотни людей. Каждое 30-е число, а особенно 30 октября, в день преставления блаженной, в Голосеевскую пустынь приезжают тысячи почитателей ее памяти. К пустому колодцу, как говорит народная мудрость, люди не идут.

