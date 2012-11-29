Церковь возмущает использование священных символов

Церковников тоже возмущают «шепот монаха» и «слезы монашки»«Церковь не может не возмущать превращение праздника Рождества Христова только в повод для коммерции», - отметил пресс-секретарь Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) в ответ на просьбу дать оценку использованию религиозной символики на алкогольных напитках.

По его словам, «также нас всегда возмущало использование религиозной символики на продукции, никак не связанной с Церковью, в частности на алкогольной. Еще можно понять, когда изображают храм на этикетке вина "Кагор", который используется в церквях во время Таинства Евхаристии. Но когда храмы, кресты, иконы изображают на этикетках других марок вин, а, тем более, для рекламы пива или водки - это совершенно неприемлемо».

Как отметил архиепископ, «отдельно следует сказать об использовании церковных названий для рекламы алкоголя. "Шепот монаха", "Слеза монашки" - чего только не придумывают, чтобы вызывать доверие к своей продукции, ведь знают, что в нашем обществе люди доверяют больше всего Церкви".

Владыка подчеркнул: "В этом контексте не может не возмущать соединение сразу двух негативных тенденций - коммерциализации праздника Рождества Христова и использование доверия к Церкви с целью продвижения на рынке алкоголя".

"Наша Церковь поддержит законодательную инициативу новоизбранного народного депутата Анны Герман о запрещении использования религиозной символики в названиях алкогольных напитков. Надеемся, что такой законопроект поддержит и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций", - отметил архиепископ Евстратий.

До принятия же такого закона пресс-секретарь Киевской Патриархии считает вполне оправданным общественный протест - как через СМИ, так и путем отказа от покупки подобной продукции.

Пресс-центр Киевской Патриархии

Как сообщал УНИАН, бывший советник Президента Украины Анна Герман заявила, что в новом составе Верховной Рады Украины, куда ее избрали, будет инициировать законопроект о запрете использования религиозной символики в названиях алкогольных напитков.

