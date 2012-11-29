Изображение распятия и икон на бутылках алкоголя - это кощунство

Церковь поддерживает инициативу бывшего советника главы государства Анны Герман о запрете использования религиозной символики в названиях алкогольных напитков и призывает не использовать религиозную символику и религиозные образы в нерелигиозном контексте и рекламе.

Об этом в комментарии сказал пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

«Церковь всегда говорила об оскорбительности для религиозных чувств верующих религиозных изображений (распятие, икон, священных предметов и святынь и т.п.) на бутылках с алкогольными напитками. Так же неэтичным и обманчивым для потребителей является использование слов «церковное» или «монастырское» по отношению к вину, производство которого никак не связано с монастырями или с использованием во время богослужений», - сказал А.Коваленко. Он отметил, что изготовленное для Божественной литургии вино, следует использовать только во время литургии. «А такие названия, как «Слеза монашки» или «Исповедь монаха», - это вообще откровенное кощунство», - подчеркнул протоиерей Георгий.

Также в сообщении обращается внимание как народных депутатов, так и владельцев СМИ и производителей рекламы и других информационных продуктов на неуместность использования религиозных символов и образов в нерелигиозных контексте. «Реклама с билбордов и экранов телевизоров все чаще предлагает нам попрощаться с раем, или насладиться адской пищей, а известные телеведущие предстают в образе святых с нимбами в виде рулеток. Верующие должны знать, что это нарушение одной из 10 Божьих Заповедей - «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе», а нерелигиозные люди должны понимать, что это оскорбляет религиозные чувства верующих», - говорится в сообщении.

Также Церковь призывает верующих и всех, кому небезразличны вопросы общественной морали, игнорировать такие телевизионные проекты и каналы и не покупать алкогольные напитки с религиозной символикой, чтобы производители почувствовали падение рейтингов и продаж. А власть должна принимать законы по защите традиционной общественной морали в основе которой Божьи Заповеди».

Сайт УПЦ

Как сообщал УНИАН, А.Герман будет инициировать законопроект о запрете использования религиозной символики в названиях алкогольных напитков.



