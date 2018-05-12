Радостного всем поста! Готовимся к зимней Пасхе

Начался Рождественский пост. Наверное, самый сложный пост в годовом церковном круге, хотя он не так строг, как Великий, предшествующий Святой Пасхе. Сложность в том, что именно на последнюю неделю этого поста припадают новогодние праздники, к которым мы так привыкли и без которых многие из нас и не мыслят свою жизнь.

Беда в том, что сложившийся в обществе светский образ любого поста действительно приводит в уныние не только невоцерковленного человека, но даже тех, кто считает себя прихожанами. Именно это неверное представление о буднях и правилах постовых дней раз за разом вытаскивает на «свет Божий» не существующую для Церкви календарную проблему. Озвучивают, чуть ли не требование «посмотреть» на католиков, Рождество у которых празднуется до календарного Нового года.

Это, по всей видимости, и наше упущение, что слишком мало мы говорим о внутреннем содержании постовых дней, что за знаменитым пожеланием достойного постового подвига забываем основное добавление: «Радостного вам поста!».

Да, пост эта аскеза. Это ограничение телесных и душевных требований нашего грешного «я», но ведь за этими, по сути, очень скромными и небольшими, запретами не только радость грядущего Праздника, но и собственное внешнее, и внутреннее преображение.

Простите за сравнения, но посмотрите, как радуется выздоровевший больной, которого не только диетой лечебной досаждали медики, но еще и проводили крайне неприятные процедуры, и болезненные операции. Или иной пример, для женского здоровья особенно актуальный: борьба с лишним весом. Да по сравнению с теми запретами и ежедневном меню, что данная борьба предполагает, наши постовые телесные ограничения просто «мелочь». Вот только сочетания духовного и телесного, к сожалению, данная борьба не предполагает…

К любому празднику, будь он церковный или светский необходима подготовка. В православном годовом богослужебном круге Рождество Христово по своему величию и торжественности можно назвать зимней Пасхой. Чувство благоговения перед тайной Рождества Спасителя в Вифлееме заставляет христианина задуматься о том, как достойно себя подготовить к этому великому празднику. В молитвенной жизни Церкви тайна воплощения равняется тайне воскресения из мертвых, а церковный календарь указывает границы и содержание Рождественского Поста, напоминающего содержание Великого Поста.

Рождественский Пост длится сорок дней (начинается он 28-го ноября и кончается в ночь под Рождество 6-го января), и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Он называется также Филипповым постом, потому что берет начало после 27 ноября - дня памяти святого апостола Филиппа.

За этот период наблюдается восхождение напряженности, нарастание ожидания праздника: за пять дней до него, 2-го января, начинается пятидневное «предпразднство» наподобие Страстной седмицы, со своими богослужебными особенностями, а канун праздника, «Сочельник», 6-е января, полностью обособляется по примеру Великой пятницы. Этот день в просторечии называется «Сочельник», а вернее – «Сочевник», от слова «сочиво», что значит - отварная пшеница, которую вкушают в знак строгого поста пред этим великим праздником.

В наших городах и весях сочиво часто называют «кутя» и есть благочестивая традиция носить эту пищу своим крестным родителям, бабушкам и дедушкам.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других - несколько больше. На Соборе 1166 года бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней.

Рождественский пост освящает последнюю часть года. Это таинственное обновление духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.

Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении, и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий».

Этим постом мы очищаем себя воздержанием, покаянием и молитвою, чтобы в чистоте сердечной, душевной и телесной благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия. Рождественский пост кроме обычных даров и жертв, приносит родившемуся Христу наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов – «все благочестиво постящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от некоторых брашен, не как от скверных (да не будет сего), а как от неприличных посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов».

Согласно Уставу в пост не полагается есть мяса. Рыбу можно есть по воскресениям и субботам, в день Введения Божией Матери в Храм (4-го декабря) и по вторникам и четвергам в дни прославляемого святого; а в понедельник, среду и пятницу - только в том случае, если полагается в этот день всенощное бдение, например - в престольный праздник. Если в какие дни нет особого праздника, то надо готовить пищу на растительном масле во вторник и четверг, и без него в понедельник, среду и пятницу. В приходской практике допускается послабление поста: рыба и вино благословляется во все дни кроме среды и пятницы (до начала предпразднства Рождества Христова - 2 января)

От 2 января до 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти дни приходится празднование гражданского Нового года, православным христианам, надо быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить строгость поста.

Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», - заповедует Церковь.

Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и вредным: если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий.

Пост не цель, а средство - средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

Умеренное употребление постной пищи и пития ослабляет в людях страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить телесную природу, а напротив - сделать ее легкою, крепкою и способною подчиняться движениям духа и бодро выполнять его требования.

Пост - время самоанализа, возможность взглянуть на себя как бы из-за пределов собственного «я». Пост - это удивительный духовный опыт, дающий нам ощущение пути и цели. И основа покаяния - осознание греха как такового и искреннее желание избавиться от него, то есть стать лучше, чище, человечнее.

В Рождественский пост и одиннадцать дней последующих за ним святок не совершаются венчания.

Не надобно забывать, что пост дело личное и только нам он нужен. Богу пост не надобен. Ему нужна наша духовная и телесная чистота, без которой соединения с Ним невозможно.

Меру поста определяет себе сам человек. Это далеко не ересь. Есть правило, есть рекомендации, а есть личная возможность, да и зацикливаться только на еде не надо. Пост со своим самочувствием должен быть согласован, как и с врачом, так и со священником.

Хорошо, конечно, если есть духовник, который знает твою меру поста и реально представляет, что нужно для твоего преображения, но если его нет, то налагать постовые бремена следует в той мере, которые ты можешь реально понести. Слишком часто установив для себя собственный «постовой устав» мы с ним не справляемся и в результате вообще бросаем поститься.

Не качество пищи мера поста, не ее калорийность и разносолье, а умение воздержаться от лишнего и не нужного. Научишься в дни постовые обходиться только необходимым, заставишь себя побороть собственные греховные наклонности и страсти, тогда и для тебя Рождество Христово станет не только праздником церковным, но и твоим личным торжеством.

Радостного Вам поста!

Протоиерей Александр Авдюгин – для «УНИАН-Религии».

