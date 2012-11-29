УПЦ против смертной казни для христиан снявшихся в кино

Пресс-секретарь Украинской Православной Церкви священник Георгий Коваленко прокомментировал информацию о заочном приговоре к смертной казни 7 христиан за съемки "Невинности мусульман" в Египте.

Отец Георгий отметил, что православная церковь не приветствует смертную казнь за религиозные убеждения, этого нельзя допускать.

"Мы уважаем другие религиозные взгляды, но смертная казнь недопустима", - сообщил он.

"Но с другой стороны общество все чаще провоцирует религиозных людей. Именно этот фильм и все, что вокруг него происходит, является примером такой ситуации", - отметил священник.

За убеждения человека нельзя казнить, отметил он.

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