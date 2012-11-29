Патриарх Феофил III встретил Плащаницу Пресвятой Богородицы

28 ноября делегация Украинской Православной Церкви во главе с секретарем Предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром, которая по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира находится на Святой земле, была принята Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофилом III.

В начале встречи архиепископ Александр совершил возложенную на него почетную миссию - передал Блаженнейшему Патриарху и доставил на место постоянного пребывания чудотворную Плащаницу Пресвятой Богородицы, которая по просьбе Блаженнейшего Митрополита Владимира и благословению Блаженнейшего Патриарха Феофила согласно решению Синода Иерусалимской Церкви в период с 19 сентября по 26 ноября посетила Украинскую Православную Церковь.

Также владыка передал Патриарху благодарственный адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в котором говорится:

«Спасибо Вашему Блаженству за добрые дружеские отношения между Матерью Церквей - Святой Иерусалимской Церковью и Православной Церковью Украины, что проявляется в постоянном литургическом общении между иерархами Церквей на Святом Гробе и других святых местах, в гостеприимном приеме Иерусалимской Церковью многочисленных паломников из Украины, и молитвах Вашего Блаженства за Православную Церковь в Украине».

В свою очередь Патриарх Феофил отметил особую любовь к Пресвятой Богородице украинского народа и выразил надежду, что пребывание великой святыни - Плащаницы Богородицы в пределах Украинской Православной Церкви послужит знаком единства Церкви и поможет исцелению раскола украинского православия. Также Предстоятель Иерусалимской Церкви отметил важную роль Блаженнейшего Митрополита Владимира и отметил, что он неустанно возносит молитвы за здоровье и крепость Его Блаженства, как гаранта единства и благополучия Украинской Православной Церкви, и за весь украинский народ.

"Украинская Православная Церковь"