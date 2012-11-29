Патриарх Кирилл возглавил работу совещания «Теология в вузах»

28 ноября 2012 года в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое пленарное заседание совещания «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества», организованного при поддержке Благотворительного фонда святителя Григория Богослова.

Цель форума, посвященного университетскому теологическому образованию в современной России, — обобщение опыта и выработка мер по расширению преподавания теологии в вузах России на началах церковно-государственного и церковно-общественного партнерства.

Совещание открыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем докладе Предстоятель Русской Церкви обратил внимание на возрождение религиозной веры в современном российском обществе, ответом на которое должно стать качественное теологическое образование, формирующее адекватные знания о религии и Церкви. Теология в высшей школе, по словам Его Святейшества, не противоречит принципу светскости, если он понимается не в духе агрессивного секуляризма, а как мировоззренческая нейтральность, и если при этом изучение теологии является делом свободного выбора.

«Теология в вузе — это не экзотическая образовательная дисциплина, не прихоть каких-то представителей Церкви, не попытка вторгнуться в чужое пространство, чтобы навязывать религиозное мировоззрение и чинить препятствия в преподавании традиционных научных дисциплин. Теология в вузах — это культурный императив для общества, которое долгое время было практически отчуждено от религии как особой сферы человеческого бытия», — сказал Святейший Патриарх и призвал объединить усилия всех здоровых сил общества, включая Церковь, другие религиозные конфессии, систему духовного и светского образования, для решения духовно-нравственных задач, стоящих перед нашим обществом.

Совещание продолжит свою работу 29 ноября по секциям. Первая секция «Церковь, общество, университет: модели и стратегии взаимодействия» пройдет в конференц-зале Отдела внешних церковных связей, вторая — «Теологическое образование: от бакалавриата до научного центра» — состоится в конференц-зале гостиницы «Даниловская».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси