РПЦ распределит более 600 000 предметов одежды нуждающимся

Российская компания «Gloria Jeans» пожертвовала РПЦ партию одежды, включающую более 600 000 свитеров, блузок и брюк, сообщает Мiloserdie.ru.

«По нашим исследованиям, более 80% российских предпринимателей участвуют в благотворительных программах», - отмечает гендиректор рейтингового агентства «Репутация», Николай Николаев.

Детские и взрослые вещи смогут получить многодетные семьи, одинокие мамы и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Первая партия одежды из Москвы уже доставлена в Смоленск.

Жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Шахт и Смоленска смогут получить вещи через свои епархии.

Москвичам просьба обращаться в Центр гуманитарной помощи православной службы «Милосердие».

Вещи будут выдаваться при предъявлении документов, подтверждающих социальный статус нуждающихся.