"Снимаем кино, как хотим и про кого хотим. Как Бог на душу положит" - по поводу мнения о фильме "Сирия, война и вера"

Документальный фильм «Сирия: война и вера» вызвал спектр эмоций у Джулака М. Сафвана, корреспондента информационной сети «Аль Джазира», который обратился в «УНИАН-Религии» с просьбой познакомить читателей с его точкой зрения на фильм.

В свою очередь, авторы материала о съемках фильма «Сирия: война и вера» Часть I. Часть II.Часть III не согласились с аргументами Джулака М. Сафвана. В своем комментарии, который предоставлен "УНИАН-Религии", они объяснили почему.

"Съездили хорошие люди в пылающую Сирию. Съездили, посмотрели, что как. Ну, и смонтировали материальчик по итогам – документальное кино в стиле «где я был и что я видел». Фильм весьма спокойный, здравый и по делу.

Однако фильм посмотрел корреспондент «Аль-Джазиры». Посмотрел и «обиделся». Мол, «обидно, что украинские масс-медиа весьма однобоко смотрят на сирийскую гражданскую войну». Чтобы не было «однобоко» – нужно было, по мнению Дж.М. Сафвана, показать, что во всей заварухе в Сирии виноват «правящий режим», что простые сирийцы этот самый «режим» ненавидят и ждут с нетерпением начала гуманитарных бомбардировок, как в Ливии. Вот тогда была бы полная гармония, и «Аль-Джазир» была бы довольна. Разберемся с претензиями господина Сафвана предметно.

С самых первых абзацев Дж.М. Сафван вовсю демонстрирует отличное владение штампами современного западного Агитпропа: «гуманитарные ценности», «права человека», «диктатура» и тому подобное. Журналист Сафван сокрушается, что украинцы, мол, «более 70 лет жили при диктатуре и, как никто, могут понять беды сирийцев». Как же, как же. «Архипелаг ГУЛаг» и прочее...

Далее автор пишет с оттенком угрозы, мол, после просмотра фильма осталось впечатление, будто «упадок, поразивший политику и экономику Украины, не обошел стороной и сферу прав и свобод человека». Ну, вы понимаете... Такой изящный наезд на создателей фильма. Как раз в духе времен упомянутой господином Сафваном «диктатуры». «С кем вы, мастера культуры? Уж не думаете ли супротив Генеральной Линии переть? Впали в левотроцкистский уклон? А партбилет на стол положить не желаете?»

Про «новое мышление» и «плюрализьм мнений» Дж.М. Сафван, по ходу, наверное, не слыхал. Так мы расскажем, с превеликим удовольствием. У нас, господин Сафван, свобода слова. Какая-никакая. Автор имеет право высказать свою личную точку зрения на предмет, не спрашивая куратора из ЦРУ.

Для корреспондента Аль-Джазиры это, конечно, будет шоком, но вот так обстоят у нас дела. Снимаем кино, как хотим, где хотим и про кого хотим. Как Бог на душу положит. Называем вещи своими именами. Бандита и фанатика называем бандитом и фанатиком. А не «бескомпромиссным борцом за свободу». Законное правительство называем законным правительством, а не каким-то там «правящим режимом». Ну и тому подобное. Более того, так мы намерены поступать и впредь. А что вам это положение вещей не нравится, так это ваши проблемы. Может, вы вообще ретроград и противник свободы слова?

Следующий выпад журналиста Сафвана настолько прекрасен, что мы позволим себе воспроизвести его полностью.

Савфан пишет, что его «чрезвычайно удивляет тот факт, что «избранные» украинские журналисты смогли поехать в Сирию и свободно и беспрепятственно освещать происходящие там события, в то время как большинство авторитетных и заслуживающих доверия мировых СМИ - Аль-Джазира, Reuters, BBC, такой возможности лишены и вынуждены довольствоваться информацией «из-под полы» и частными видеозаписями, сделанными на мобильные телефоны».

Далее делается вывод, что авторы фильма, вероятно, работают на сирийские спецслужбы. Тут есть несколько вопросов.

Первый вопрос: если украинский журналист работает, к примеру, в Великобритании – значит ли это, что он непременно сотрудничает с английской разведкой? Второй вопрос: кто это назначил упомянутые вами СМИ – «авторитетными и заслуживающими доверия»? Они сами себя назначили? Дерзко.

«Легко жить тому, кто наглый, как обезьяна» – гласит пословица. И почему же я должен не доверять авторам фильма «Сирия. Война и вера», которые лично побывали в Сирии, но доверять журналистам, которые, по их собственному признанию, довольствуются частными видеозаписями с мобильников?

Мы на мобильник можем заснять нашествие инопланетян, прямо не выходя из квартиры. Господин Джулак Сафван, вы будете на основе такого любительского видео делать репортаж? Нет? А если в конце видео мы попросим срочно прислать оккупационный корпус НАТО – для защиты от подлых инопланетян? Тогда сделаете?

Итак, сперва Джулак М. Сафван упрекнул авторов фильма в необъективности, затем припугнул, затем обвинил в предвзятости и работе на «кровавый асадовский режим», потом по-отечески раскритиковал за мрачность. А потом сменил гнев на милость и снисходительно изложил своё – единственно верное, разумеется - видение сирийской проблемы.

«В сирийской революции я вижу лишь продолжение «арабской весны», когда люди в ряде стран решительно выступили против тоталитарных режимов. Народ Сирии, ощутив ветер перемен, не может более жить без свободы, без достоинства», – пишет Дж.М. Сафван.

Жалко, что автор не расскажет подробно о странах, в которых «арабская весна» победила. Ну, Египет там, Ливия и прочие государства, избавленные от ржавых цепей тоталитаризма. Как там, в Египте со свободой и достоинством? Как там Ливия, наелся ливийский народ революционными переменами? Почему бы на живом примере Ливии не агитировать сирийцев за свержение диктатуры и за демократию? Зачем это стыдливое «в ряде стран»? Конкретнее надо. Или, может, Дж.Сафвану революционные перемены в Ливии не нравятся?

Далее автор умиляется пестротой оппозиционных рядов – там, мол, «мусульмане и христиане, коммунисты и националисты, сторонники светского правления и государства, основанного на нормах религии; арабы, курды, туркмены и представители других этнических групп; сунниты, шииты, друзы, алавиты»… Ну, не знаю. Так-то в Сирии мы не были. Но если судить о сирийской оппозиции по роликам из You-Tube (прогрессивный способ, рекомендованный господином Сафваном. - Авт.), то не понятно, почему все эти разношерстные оппозиционеры постоянно кричат «Аллах акбар»? Особенно, когда пленных расстреливают. Или мобильники с камерами есть только у исламистов, а оппозиционные Асаду коммунисты, националисты, христиане и прочие – расстреливают пленных без видеозаписи?

«Это поистине народная революция, и о ее величии говорят стойкость и героизм сирийского народа, проявляемые, несмотря на его беспомощность и отсутствие финансовой и моральной поддержки со стороны», – заключает Джулак М. Сафван.

Насчет «моральной поддержки» – посмотрите, как освещается война в Сирии на «Евроньюс», «BBC». А насчет финансовой поддержки – тут вы просто врете. И чтобы поймать вас на вранье – достаточно вбить в поисковик словосочетание «госдеп США Сирия оппозиция миллионов долларов». Вбейте и посчитайте, сколько денег было вложено в «сирийскую оппозицию»только официально. А то нехорошо выходит: Госдеп старается, перечисляет денежку борцам за свободу, а борцы ноют, что у них «финансовой поддержки нету». Некрасиво. Какая-то черная неблагодарность по отношению к американскому налогоплательщику.

Да, если и были у нас какие-то сомнения по поводу ситуации в Сирии, то после прочтения мнения Джулака М. Сафвана, этих сомнений не осталось. Правое дело не защищают при помощи умолчаний, передергиваний и наглого вранья. А значит дело, за которое «болеет» господин Сафван – неправое.

А фильм «Сирия: война и вера» – хороший. И ругань со стороны Дж.М. Сафвана тому порукой. Всем рекомендуем, посмотрите".

Владимир Шелунцов и Ольга Мамона – для «УНИАН-Религии»