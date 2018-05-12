Дети и пост

Задача родителей-христиан воспитать своих детей в вере и верности Богу и Его Церкви. Несомненно, пост в этом воспитании так же имеет ключевое значение. Но, разумеется, «пост детей» должен принципиально отличаться от поста взрослых. С какого же возраста дети должны начинать поститься? В чем качественное отличие детского поста от поста взрослых?

В ответах на эти вопросы присутствует такая «полифония» «пастырских» голосов, что неискушенному человеку разобраться в этом «хоре мнений» весьма нелегко. Существуют точки зрения от «крайне правой» до «крайне левой». Первая звучит примерно так: «Поститься должны все одинаково». Вторая же озвучивается обычно следующим образом: «Поскольку пост есть форма покаяния, а дети, особенно в бессознательном возрасте, не способны ни осознавать свои поступки как грех, ни каяться в них, то и поститься им нечего».

Первую точку зрения мы даже не берем в расчет – очевидна ее несостоятельность, как с исторической, так и с богословской сторон. Вторая точка зрения нуждается в корректировке со стороны исторической и богословской. Её исходный посыл («пост есть форма покаяния») верен, но не учитывается пастырская сторона вопроса: тот, кто с детства не чувствовал атмосферу поста в семье, будет не в состоянии начать поститься «вдруг». К тому же при первых проблесках сознания христианская педагогика подразумевает воспитание в детях различия между: «это добро» и «это зло». Как это осуществляется в паре с постом, увидим чуть ниже.

Дети должны начинать поститься с того времени, когда начинают исповедоваться. Но к этому времени они, что называется, должны уже «войти в пост». Поэтому приучать их к посту следует постепенно. Сначала – в возрасте от 3 до 7 лет – это может быть «пост с семьей» в дни среды и пятницы и на последние 3-4 дня Страстной Седмицы (разумеется, в этом возрасте налагать на ребенка пост на более продолжительное время – дело если не в принципе недопустимое, то едва ли оправданное).

Заметим, что пост в эти дни для детей засвидетельствован Священным Преданием: в Великую Пятницу и в Великую Субботу, по словам свт. Григория Двоеслова, «постятся все, даже самые малые дети» 1. В этом возрасте ребенок уже принимает объяснения, и на вопрос: «а почему мне не дали сегодня мяса», он может услышать ответ: «Видишь, мы все сегодня постимся, поскольку это – дни страданий нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа».

Трапеза тоже может быть местом катехизации. Так в своем дневнике последний Российский император-страстотерпец Николай II записал, что поститься в среду и пятницу его приучила наставница, которая еще в раннем детстве рассказала ему о предательстве Иуды и о страшных искупительных муках, которые ради нас претерпел Христос. При этом подчеркну значение именно совместной трапезы семьи: ребенок видит в это время пост всей семьи, а в другие дни видит, что ему дают творог, тогда как взрослые постятся. И это тоже должно сопровождаться объяснением, что он еще очень маленький и не может поститься вместе со взрослыми.

Такие пояснения порождают в душе «жажду взросления», когда ребенок, живущий атмосферой молитвы, будет ждать того дня, когда и он сможет со всеми вместе разделить труд поста. Затем может быть «недельный» пост перед первой исповедью, когда у ребенка уже присутствует сознание своей греховности.

Хотелось бы поделиться воспоминаниями одного почтенного московского протоиерея о том, как он начал сознательно поститься (автору этих строк сказанное ниже было сообщено в личной беседе, а потому имени не называем):

«Где-то в возрасте около 8 лет я уже помню себя, что постился вместе со всей семьей Великим Постом (по субботам и воскресеньям давали мне рыбу, а в остальном был как все) и по средам и пятницам в течение года. Отец был у меня строгим, но никогда не кричал и не бил. Его взгляда было достаточно, чтобы сделать все, как он скажет. Вообще в детстве я воспринимал его строгие взоры как взоры Христа-Судьи.

И вот однажды я принес домой двойку по математике (наверное, классе во 2-м или в 3-м). А поскольку накануне мы с отцом разбирали этот урок, мне было стыдно признаться ему, что я получил двойку, и я сказал, что получил 4-ку. Отец мне всегда верил на слово. Когда я приносил плохую оценку, он садился со мной и помогал решить задачу, иногда мягко посмеивался, но никогда не ругал.

Однако в тот день я хотел куда-то пойти – в кино или на рыбалку, и отцу соврал, думая, что исправлю все сам или помогут те, кто справились лучше меня. Я выбежал на улицу, а ребята, которые меня ждали у подъезда, загоготали: "Ты так быстро уже исправил свою двойку по математике?"

Дверь на балкон была открыта, и отец услышал этот гомон, вышел на балкон, строго окрикнул меня, а ребятам сказал, что я с ними сегодня не пойду. Пока я поднимался в квартиру, все щёки были уже залиты слезами – мне было стыдно.

Я зашел, понурив голову, и услышал от отца следующее: "Я никогда не наказывал тебя за плохие оценки. Но сегодня ты впервые мне солгал. Вера, доверие – это очень важное в отношениях между людьми. Первым лжецом в мире является дьявол. Ты сегодня серьезно согрешил. И самое страшное, что тебя ведь, скажи ты правду, никакие наказания не ожидали – ты соврал только ради того, чтобы побегать с детворой. Так низко ты ценишь правду. Я тебя прощаю. Но ты должен понять, что согрешил ты перед Богом. Поэтому в течение этой недели ты должен поститься и не бегать ни на какие развлечения, не смотреть телевизор, ежедневно молить Бога, чтобы Он простил тебе твою ложь". Так я начал поститься уже осмысленно, и пост стал выражением моего покаяния…».

Я думаю, что опыт этого московского священника, уже ставшего многодетным отцом и даже дедом, смогут применить в своём воспитательном опыте многие православные родители. Главное, чтобы у ребенка осталось яркое впечатление от этого «урока».

Сторонники «крайне правой» точки зрения могут возразить: «В житиях святых мы нередко встречаем описание поста даже во младенчестве. К примеру, преподобный Сергий Радонежский не брал грудь матери по средам и пятницам, а в отрочестве не принимал никакую скоромную пищу во все дни уставных постов». Совершенно верно! Только тут есть различие между «не брал» и «не давали». Приучать детей к ограничениям необходимо постепенно, чтобы «веточка не сломалась, а согнулась» в нужном направлении.

1. Григорий Двоеслов. Собеседования о жизни Италийский отцов и о бессмертии души, кн. III, гл. 33.

Архимандрит Феогност Пушков, кандидат богословия - для "УНИАН-Религии"

